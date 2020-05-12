سلمان العودة في رمضان: لماذا اقترن اسم الله "الكريم الأكرم" بالعلم في القرآن؟ (فيديو)

تواصل الجزيرة مباشر نشر حلقات "العودة في رمضان" للشيخ سلمان العودة، المعتقل في سجون السعودية، وفي حلقة اليوم من شرحه لأسماء الله الحسني يتناول العودة اسم الله "الكريم الأكرم".

ويقول العودة إن الله تعالى هو، الكريم الأكرم، وهذا الاسم جاء في سورة العلق، أول سورة نزلت في القرآن الكريم: "اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ"العلق:3، فبدأ بالأكرم، وليس فقط الكريم، هو الكريم الأكرم.

والفرق بين كرم العباد وكرمه سبحانه وتعالى عظيم، فإنهم يجودون من جوده سبحانه، الناس لا يملكون شيئاً، وإنما الله تعالى هو الملك، وهو المعطي وهو الرزاق، فلما وصف نفسه بأنه الأكرم يعني أنه لا أحد أكرم منه، كما وصف نفسه بأنه أرحم الراحمين، وأحكم الحاكمين.

ويضيف العودة، قد يبدو غريباً أن الله تعالى في الآية الكريمة يقرن التعليم بالقلم يقرنه بالكرم، الناس تعودوا أن الكريم يعطي المال؛ لكن لما قال الله سبحانه وتعالى: "اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ" هذا من كرمه؛ بل هذا أولى وأول ما يقال من كرمه سبحانه.

ويوضح العودة: فالمقصود أن القلم هنا رمز للمعرفة، ورمز للعلم، فلما قال: "الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ"، أشار إلى ما لا يتناهى ولا يأتي عليه العد من ألوان الكرم؛ العلم والتعليم هو من أول قضية النبوة.

ومن كرم الله وتعليمه بالقلم: تعليم الناس طرق التواصل عبر البر وعبر البحر وكافة أنواع العلوم والمعارف. ثم قال: "عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ"العلق:5؛ ليؤكد أن العلم لا يزال في ازدياد.

ويضيف العودة: من كرم الله سبحانه وتعالى أنه فتح للإنسان آفاق المعرفة، وآفاق العلم والابتكار والاختراع واكتشاف النظريات، واكتشاف الأشياء الكونية والسنن والنواميس، مما حصيلته زيادة المال، وزيادة العطاء، وليس فقط المال؛ لأن الكرم ليس بالمال، لكن زيادة المعرفة، زيادة الصحة هذا من الكرم، بحيث إن التقنيات والعلم والطب والكشوف التي نراها اليوم شيء مذهل.

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين الأول في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة وهي حلقات بعنوان "مع الله"، يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وخلال هذه الحلقات التي تحمل عنوان "إشراقات قرآنية"، يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحًا ومفسرًا معانيها.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.