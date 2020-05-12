البث الحي
منوعات

بالصور.. 10 مساجد حول العالم تتفرد بتصاميمها المعمارية

مسجد السليمانية في إسطنبول تحفة معمارية من تصميم المعماري سنان
مسجد السليمانية في إسطنبول تحفة معمارية من تصميم المعماري سنان
12/5/2020

تتجمل المساجد حول العالم بالنقوش والزخارف الإسلامية البديعة، فما الذي يميز العمارة الإسلامية؟

تقول منيرة محمد، كاتبة في مجال علم اجتماع الفن، في لقاء مع موقع الجزيرة مباشر، أن الزخارف الإسلامية تعتبر الواجهة الجمالية للفن الإسلامي، وتحمل القيم الإسلامية من ناحية الجمال والفكر والمعتقد.

أما عن السمات الأساسية في الزخارف الإسلامية، توضح منيرة أن هناك أربعة عناصر رئيسة لهذا الفن هي: الخط العربي،والزخارف النباتية،والأبعاد الهندسية، ثم الأشكال والأنماط الجمالية، ويتسم هذا الفن بالتكرار في كيفية تجسديه باستخدام مبادئ الرياضيات، وبُني على مبدأ حرمة رسم ذوات الأرواح وتحديدا في الأماكن التعبدية، وحدانية لله عز وجل.

وترى أنه لا تزال الذائقة العربية والإسلامية تميل إلى الفن الإسلامي بزخارفه الفريدة، ويمكن غرس اهتمام الطفل الموهوب في الرسم والأجيال القادمة بالفنون الإسلامية، من خلال إحياء الهوية الإسلامية في وجدانه بالمواد السمعية والمرئية، ومطالعة الصور واللوحات التي تحمل النقوش الجميلة والرائعة وتذكيره بمدى أهمية معرفة الفنون الإسلامية وعلومها.

ورشحت لنا أجمل 10 مساجد في العالم معماريا، من وجهة نظرها، وهي:

1-  المسجد الأقصى (فلسطين)
مسجد قبة الصخرة في محيط المسجد الأقصى (غيتي)

 

2- مسجد قباء (توسعة) المدينة المنورة (السعودية) للمعماري د. عبد الواحد الوكيل
مسجد قباء بالمدينة المنورة (غيتي)
3-  مسجد السليمانية (تركيا) للمعماري معمار سنان
غروب الشمس على مسجد السليمانية بإسطنبول (غيتي)
مسجد السليمانية من الداخل (غيتي)
سقف مسجد السليمانية (غيتي)
 
4- مسجد الملك فيصل (باكستان) للمعماري ودعت دالوكاي
مسجد الملك فيصل بباكستان (غيتي)
إطلالة ساحرة لمسجد الملك فيصل بين ربوع الطبيعة (غيتي)
 
الإنارة الليلية تميز مسجد الملك فيصل (غيتي)
5- مسجد نصير الملك (إيران) للمعماري محمد الحسن الشيرازي
الألوان الزاهية تميز مسجد نصير الملك في شيراز من الداخل (غيتي)
 
يطلق على مسجد نصير الملك في شيراز اسم المسجد الوردي (غيتي)
6-   مسجد الاستقلال (إندونيسيا) للمعماري فريدريك سيلابان
مسجد الاستقلال في جاكرتا (غيتي)
يسمى مسجد الاستقلال في جاكرتا بالمسجد الكبير(غيتي)
 
روعة الزخرفة والخط الإسلامي في مسجد الاستقلال بجاكرتا (غيتي)
7-  مسجد كتارا (قطر) للمعمارية زينب فضلي أوغو
مسجد كتارا بالدوحة (غيتي)
 
زخارف زاهية في مسجد كتارا بالدوحة (غيتي)
مئذنة مسجد كتارا بالدوحة (غيتي)
 
8- مسجد قول شريف في (روسيا)
مسجد قول شريف في روسيا (غيتي)
 
مسجد قول شريف في روسيا (غيتي)
 
مسجد قول شريف في روسيا (غيتي)
مسجد قول شريف في روسيا (غيتي)
 
9- مسجد حسن البلقيه (بروناي)
مسجد حسن البلقيه في بروناي (غيتي)
 
10- جامع المدينة التعليمية (قطر) للمعماريين علي منجيرا وآدا يفارز
مسجد المدينة التعليمية (صفحة المسجد على فيسبوك)
 
مسجد المدينة التعليمية (صفحة المسجد على فيسبوك)
 
اقرأ أيضًا:
تجول في أشهر متاحف العالم مجانا وأنت جالس على أريكتك
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

حريق هائل بسوق في الكويت(فيديو)

فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة (وكالة الأنباء الكويتية)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

سيناتور أمريكي: زوكربيرغ أقر بتتبع فيسبوك لمستخدميه عبر أداة سرية

المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)