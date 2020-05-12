بالصور.. 10 مساجد حول العالم تتفرد بتصاميمها المعمارية

تتجمل المساجد حول العالم بالنقوش والزخارف الإسلامية البديعة، فما الذي يميز العمارة الإسلامية؟
تقول منيرة محمد، كاتبة في مجال علم اجتماع الفن، في لقاء مع موقع الجزيرة مباشر، أن الزخارف الإسلامية تعتبر الواجهة الجمالية للفن الإسلامي، وتحمل القيم الإسلامية من ناحية الجمال والفكر والمعتقد.
أما عن السمات الأساسية في الزخارف الإسلامية، توضح منيرة أن هناك أربعة عناصر رئيسة لهذا الفن هي: الخط العربي،والزخارف النباتية،والأبعاد الهندسية، ثم الأشكال والأنماط الجمالية، ويتسم هذا الفن بالتكرار في كيفية تجسديه باستخدام مبادئ الرياضيات، وبُني على مبدأ حرمة رسم ذوات الأرواح وتحديدا في الأماكن التعبدية، وحدانية لله عز وجل.
وترى أنه لا تزال الذائقة العربية والإسلامية تميل إلى الفن الإسلامي بزخارفه الفريدة، ويمكن غرس اهتمام الطفل الموهوب في الرسم والأجيال القادمة بالفنون الإسلامية، من خلال إحياء الهوية الإسلامية في وجدانه بالمواد السمعية والمرئية، ومطالعة الصور واللوحات التي تحمل النقوش الجميلة والرائعة وتذكيره بمدى أهمية معرفة الفنون الإسلامية وعلومها.
ورشحت لنا أجمل 10 مساجد في العالم معماريا، من وجهة نظرها، وهي: