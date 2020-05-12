البث الحي
منوعات

إم بي سي توقف عرض "مخرج 7" المثير للجدل.. ومغردون: مسلسل فاشل

مسلسل "مخرج 7" به مشاهد تؤيد إقامة علاقات اقتصادية وثقافية مع إسرائيل وتصف الشعب الفلسطيني بالعدو
مسلسل "مخرج 7" به مشاهد تؤيد إقامة علاقات اقتصادية وثقافية مع إسرائيل وتصف الشعب الفلسطيني بالعدو
12/5/2020

أعلنت مجموعة قنوات "إم بي سي" إيقاف عرض مسلسل "مخرج 7" المثير للجدل بدعوى اكتمال حلقاته العشرين لهذا العام.

وذكرت تقارير إخبارية إن إيقاف المسلسل جاء بسبب عدم استكمال تصوير حلقاته جراء توقف حركة السفر والطيران بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبثت القناة السعودية نحو 20 حلقة من المسلسل الذي شارك فيه أعمال تمثيله الفنانان ناصر القصبي وراشد الشمري وواجه العمل الدرامي الرمضاني اتهامات بالترويج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والإساءة للقضية الفلسطينية والفلسطينيين.

واحتفى مغردون بوقف عرض المسلسل ووجهوا له اتهامات بالفشل وشككوا في السبب الذي يُزعم أنه وقف عرضه بفعل فيروس كورونا.

https://twitter.com/memo_jed_444/status/1260196753237839872?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/8hzWc/status/1260112705614229504?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/IHoumidan/status/1260164243443388416?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من منوعات

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

حريق هائل بسوق في الكويت(فيديو)

فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة (وكالة الأنباء الكويتية)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

سيناتور أمريكي: زوكربيرغ أقر بتتبع فيسبوك لمستخدميه عبر أداة سرية

المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)