إم بي سي توقف عرض "مخرج 7" المثير للجدل.. ومغردون: مسلسل فاشل

أعلنت مجموعة قنوات "إم بي سي" إيقاف عرض مسلسل "مخرج 7" المثير للجدل بدعوى اكتمال حلقاته العشرين لهذا العام.

وذكرت تقارير إخبارية إن إيقاف المسلسل جاء بسبب عدم استكمال تصوير حلقاته جراء توقف حركة السفر والطيران بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبثت القناة السعودية نحو 20 حلقة من المسلسل الذي شارك فيه أعمال تمثيله الفنانان ناصر القصبي وراشد الشمري وواجه العمل الدرامي الرمضاني اتهامات بالترويج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والإساءة للقضية الفلسطينية والفلسطينيين.

#مخرج_٧ مع ناصر القصبي يختتم حلقاته العشرين المقرّرة لشهر رمضان على #MBC1

ليبدأ بعده عرض المسلسل الكوميدي "درب الزلق" مع عبد الحسين عبد الرضا.@mbc1 pic.twitter.com/GR78OsEScM — MBC GROUP PR (@MBCPRTweets) May 12, 2020

واحتفى مغردون بوقف عرض المسلسل ووجهوا له اتهامات بالفشل وشككوا في السبب الذي يُزعم أنه وقف عرضه بفعل فيروس كورونا.

https://twitter.com/memo_jed_444/status/1260196753237839872?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/8hzWc/status/1260112705614229504?ref_src=twsrc%5Etfw

أجمل خبر وللأسف مسلسل لا يرقى بأن يطلق عليه مسلسل . #مخرج_7 — ابو معتز (@QNxk92vCm7ziuIj) May 12, 2020

https://twitter.com/IHoumidan/status/1260164243443388416?ref_src=twsrc%5Etfw