طيور تأكل النار في الهند.. ما قصتها؟

قد يؤدي الاستعداد لتجربة أطعمة جديدة وطرق البحث عن الطعام إلى جعل بعض الطيور أقل عرضة للانقراض، حسبما اكتشف باحثون.

لكن أغرب تلك الطيور المهددة بالانقراض هي التي تعلمت كيف تتغذى على "النار"، حسبما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وتعيش تلك الطيور المسماه "روفوز تريبس"، قرب معبد صغير في ولاية غوجارت الهندية، وهي تنتمي إلى عائلة الغراب في جنوب شرق آسيا، وعادة ما تأكل الحشرات أو البذور أو الثمار، لكن بعضها تعلم أكل النار.

وكان مقدمو الرعاية في المنطقة يضعون بانتظام شموعا نذرية صغيرة مصنوعة من الزبدة، فتطير تلك الطيور للأسفل وتسرق الشموع، وسرعان ما تطفئها داخل فمها وتبتلع الفتائل المليئة بالزبدة -الغنية بالفوائد- مع اهتزاز سريع لرؤوسها.

هذا الاستعداد لتجربة الأطعمة الجديدة وطرق البحث عن الطعام هو مؤشر على المرونة السلوكية من أجل ضمان الحياة لأطول فترة ممكنة، ويعتقد بعض العلماء أنه دليل على أن بعض أنواع الطيور قد تكون أقل عرضة للانقراض.

