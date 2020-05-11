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شاهد: إعلامية تونسية تهدد بحرق نفسها بسبب قضية تحرش ضد صهر بن علي

الإعلامية التونسية عربية حمادي
الإعلامية التونسية عربية حمادي
11/5/2020

هددت الإعلامية التونسية عربية حمادي بحرق نفسها في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة "إذا لم تحصل على حقها" في قضية التحرش ضد سليم شيبوب صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي

وأثار تهديد عربية جدلا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

وكتب بعض المدونين "أحرق البو عزيزي نفسه فاحترق الجلاد، فهل يلزمنا أن يحترق آخر لنبني دولة القانون والعدالة؟".

في حين استغرب آخرون تهديد عربية وتساءلوا عن أسباب التهديد والهدف من ورائه.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن السلطات ألقت القبض على سليم شيبوب، الذي كان رئيسا لنادي الترجي، قبل أن تفرج عنه على ذمة القضية.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر قضائية أنه تم تحديد يوم 8 من يونيو/ حزيران المقبل  موعدا لأولى جلسات القضية أمام المحكمة الإبتدائية بتونس.

المصدر : الجزيرة
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