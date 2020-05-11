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بالفيديو.. تعرف على بروتوكول الدخول للمنزل وحمايته من فيروس كورونا

اتباع بروتوكول دخول المنزل يحميك وأفراد عائلتك من فيروس كورونا
اتباع بروتوكول دخول المنزل يحميك وأفراد عائلتك من فيروس كورونا
11/5/2020

نشرت وزارة الصحة بدولة قطر مجموعة من النصائح والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها عند العودة إلى المنزل، للوقاية من نقل العدوى للبيت وأهله.

وأوضحت في مقطع نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه ليس في الإمكان دائما إجراء تعقيم كامل، ولكن الهدف تقليل المخاطر.

وأشارت إلى ضرورة اتباع العائدين إلى المنزل للإجراءات التالية:

– عدم لمس أي شيء عند الدخول للمنزل.

– خلع الحذاء قبل الدخول إلى المنزل.

– ترك الحقائب والمفاتيح وحافظة النقود في صندوق خاص عند مدخل المنزل، وتعقيمها.

– تعقيم أرجل الحيوانات الأليفة قبل الدخول للمنزل.

– تنظيف الهاتف والنظارات بمنديل التطهير، والذي يحتوي على نسبة الكحول 60% وأكثر.

– نزع القفازات اليدوية بحرص والتخلص منها وغسل اليدين.

– خلع الملابس الخارجية ووضعها في كيس التنظيف.

– أخذ حمام، وإذا لم يكن ممكنا، قم بتنظيف جميع أجزاء الجسم الظاهرة، كالوجه والرقبة واليدين والقدمين.

– تنظيف أسطح الأشياء التي قمت بإحضارها من الخارج.

كما نصحت وزارة الصحة القطرية عند العودة من التسوق، بالتخلص من أكياس الشراء على الفور وغسل المشتريات، والتأكد من تطهير ومسح الأسطح الملامسة لأكياس التسوق والمنتجات التي تم شراؤها، غسل اليدين بالصابون والماء أو استخدام معقم كحولي لليدين وبعد الانتهاء من تخزين المنتجات.

من الضروري غسل اليدين جيدا بعد خلع القفازات وبعد تنظيف الأسطح (غيتي)
طريقة تعقيم الهواتف

وحذرت شركتا أبل وسامسونغ، من استخدام مواد كيميائية قوية أو مواد كاشطة في تنظيف الهواتف لأنها ستؤدي إلى الإضرار بالشاشة.

وبينت أبل الإرشادات الخاصة بالتنظيف: فصل جميع الكابلات وإيقاف تشغيل الهاتف، استخدام قطعة قماش ناعمة، مبللة قليلاً، وخالية من الوبر، مثل منديل تنظيف عدسات النظارة. وإذا كانت المواد لا تزال موجودة، يمكن استخدام قطعة قماش ناعمة خالية من الوبر مع ماء صابوني دافئ، مع تجنيب الفتحات للتعرض للبلل.

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