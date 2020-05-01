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شاهد: طريقة إعداد "طاجين الباي" وأجواء رمضان في تونس

1/5/2020

تحدثت صفاء بوحديدة، مدونة تونسية مهتمة بتصوير الطعام على إنستغرام، في لقاء خاص لموقع الجزيرة مباشر، عن أجواء الاحتفال بشهر رمضان الكريم في بلدها رغم العزل المنزلي.

وأعدت صفاء طبقا رئيسيا على المائدة التونسية في شهر رمضان، وهو "طاجين الباي"، الذي يتكون من اللحم المفروم والسبانخ والبيض، وعدة أنواع من الجبن مع التوابل.

وذكرت بعض الأطباق الأخرى التي يحرص التونسيون على تناولها خلال الشهر الفضيل، ومنها: بريكة بالملسوقة، وبريكة الدنوني، والسلاطة المشوية، والكسكسي، ووذنين القاضي، ومسفوف، وعصيدة الزقوقو.

وقالت "رمضان السنة مختلف صحيح لا خرجة ولا دخلة، ربي يفرج علينا ويرفع علينا البلاء والوباء.. أما في ديارنا زاهيين وبحكم ربي راضيين.. نحاولوا نصنفوا ونحافظوا على عاداتنا ببرشة حكمة في التصرف وحذاقة".

صفاء بوحديدة ومصورة فوتوغرافية مهتمة بتصوير الطعام على إنستغرام

وأشارت إلى أن التونسيين عادة ما يشربون القهوة بنكهة البرتقال أو الزهر بعد الإفطار، ويتبادلون التحية والدعاء "شهية طيبة" و"صحة شريبتكم" أثناء تناول الإفطار والسحور وسط العائلة والأصدقاء.

صفاء بوحديدة هي مصممة فضاء داخلي وغرافيكي، ومصورة فوتوغرافية مهتمة بتصوير الطعام على صفحتها على إنستغرام، ويتابعها 27 ألف متابع.

الكسكس التونسي (تصوير: صفاء بوحديدة)

 

الدبلة التونسية المعروفة بوذنين القاضي ( تصوير: صفاء بوحديدة)

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المصدر : الجزيرة مباشر
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