"أنا هنا لأساعدك" روبوت يستقبل المرضى في فندق ياباني (فيديو)

قد يشعر المرء بالوحدة في الحجر الصحي إلا أن فندقا في طوكيو يستقبل المرضى المصابين بأعراض طفيفة، استعان بروبوت لتوفير الدعم والتشجيع فضلا عن التحذير والتوبيخ أحيانا.

من بين الرسائل التي يكررها الروبوت "بيبر" على المرضى الذين ينتظرون انتهاء حجرهم في الفندق، "لا يمكنك محاربة فيروس كورونا من دون أكل. الرجاء تناول طعامك لتتعافى".

وتتعاون السلطات المحلية مع فنادق لتأمين غرف لمصابين بالفيروس مع أعراض طفيفة أملا في تحرير أماكن إضافية في المستشفيات المضغوطة.

وفي أحد هذه الفنادق سيتعامل المرضى مع الروبوت "بيبر" الأبيض اللون الذي يأخذ شكل إنسان مع جهاز لوحي معلق على واجهته يظهر عليه وجه مع قناع.

وقالت الناطقة باسم سلطات حكومة طوكيو ناوكو كوبوتا للصحفيين "يحجر المرضى لمدة أسبوعين لذا نستخدم روبوت استقبال لمساعدتهم نفسياً ورفع معنوياتهم".

وقد تعاقدت السلطات حتى الآن مع خمسة فنادق في طوكيو لتضمن بذلك 2800 غرفة للمرضى.

وقال كان كيوتا مدير التسويق في شركة "سوفتبنك" المصنعة للروبوت "بيبر"، "بما أن المرضى المصابين بكوفيد-19 لا يمكنهم التواصل مع شخص فعلي فإن الروبوت هو الحل".

ويتوقع أن يتفاعل "بيبر" ومساعد له مع المرضى في ردهة الاستقبال وعند مواعيد الطعام مع توجيه رسائل مطمئنة من قبيل "أنا هنا لأساعدك رجاء استرح كثيرا خلال وجودك هنا لتتعافى".

إلا أن الروبوت يعمل أيضا على تذكير النزلاء بأمور من قبيل "الرجاء عدم إدخال الكحول إلى المبنى" أو "الطريق الأسرع للشفاء هو تناول وجبة متوازنة".

ويختبر الفندق أيضا روبوتاً للتنظيف سيعمل في ردهة الاستقبال من دون مساعدة بشرية.

وتستخدم روبوتات عبر العالم للمساعدة في مكافحة وباء كوفيد-19 من خلال تعقيم المنشآت وتوصيل الطعام والقيام بفحوصات.

وفي الفندق في طوكيو أطباء وممرضون فعليون يسهرون على رعاية صحة المرضى.