كيف تحمي نفسك من العدوى أثناء استقبال خدمات التوصيل للمنازل؟

رغم الالتزام بالبقاء في البيت، يتخوف البعض من التقاط العدوى بفيروس كورونا أثناء استقبال خدمات التوصيل للمنازل، فما الإجراءات الوقائية أثناء تسلم الطلبات من عمال التوصيل؟
توصي وزارة الصحة بدولة قطر بالحرص على تحضير الطعام في المنزل، ونشرت عبر صفحتها على تويتر إرشادات صحية للإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في حال استدعت الحالة للطلب من خدمات التوصيل للمنازل، وتتمثل في التدابير التالية:
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن العدوى بفيروس كورونا تنتقل من شخص إلى شخص عن طريق القُطيرات الصغيرة التي تتناثر من الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب بمرض كوفيد-19 أو يعطس.
وتتساقط هذه القُطيرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص. ويمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون بمرض كوفيد-19 عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس عينيهم أو أنفهم أو فمهم.
اقرأ أيضا:
شاهد: طريقة إعداد أشهر الوجبات السريعة بالمنزل
ما الفرق بين الفيروسات والبكتيريا.. وهل كلها ضارة للإنسان؟
مفهومان مختلفان.. ما الفرق بين الوباء والجائحة؟
"رمضان جانا".. ما سر نجاح الأغنية حتى الآن؟