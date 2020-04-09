كيف تحمي نفسك من العدوى أثناء استقبال خدمات التوصيل للمنازل؟

رغم الالتزام بالبقاء في البيت، يتخوف البعض من التقاط العدوى بفيروس كورونا أثناء استقبال خدمات التوصيل للمنازل، فما الإجراءات الوقائية أثناء تسلم الطلبات من عمال التوصيل؟

توصي وزارة الصحة بدولة قطر بالحرص على تحضير الطعام في المنزل، ونشرت عبر صفحتها على تويتر إرشادات صحية للإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في حال استدعت الحالة للطلب من خدمات التوصيل للمنازل، وتتمثل في التدابير التالية:

اطلب من موظف التوصيل ترك المشتريات أمام باب المنزل.

احرص على ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بينك وبين موظف شركة التوصيل.

احرص على استخدام القفازات ذات الاستعمال الواحد لاستلام المشتريات مع التخلص منها مباشرة بالطرق الآمنة.

احرص على الدفع الإلكتروني مسبقا عن طريق استخدام التطبيق عند الطلب.

إذا استخدمت طريقة الدفع النقدية، يفضل دفع المبلغ المطلوب بالضبط حتى لا تسترجع أي مبلغ إضافي، ومن المهم غسل اليدين بعد ذلك.

قم بتنظيف وتعقيم العبوات الغذائية قبل فتحها واستخدامها.

اغسل يديك بالماء والصابون جيدا لمدة 20 -40 ثانية بعد التخلص من جميع العبوات، بما في ذلك العبوات الكرتونية والأكياس ومواد التغليف الخارجي والداخلي بطريقة آمنة.

امسح الأسطح التي تم ملامستها بعد التخلص من العبوات.

قم بتفريغ الوجبات الغذائية في أطباق نظيفة على أن تكون مخصصة لكل فرد من أفراد الأسرة بشكل منفصل.

الإجراءات الاحترازية عند استقبال من خدمات التوصيل للمنازل (توتير: وزارة الصحة القطرية)

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن العدوى بفيروس كورونا تنتقل من شخص إلى شخص عن طريق القُطيرات الصغيرة التي تتناثر من الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب بمرض كوفيد-19 أو يعطس.

وتتساقط هذه القُطيرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص. ويمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون بمرض كوفيد-19 عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس عينيهم أو أنفهم أو فمهم.

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