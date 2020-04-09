شاهد: متطوعون يرقصون على أنغام "بيبي شارك" أمام مستشفى أطفال مرضى كورونا

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه متطوعون من الصليب الأحمر وهم يرقصون أمام أحد مستشفيات الأطفال التي يُعالج فيها مرضى كورونا جنوبي إيطاليا.

ويظهر الفيديو مجموعة من المتطوعين، وهم يؤدون حركات راقصة على أنغام أغنية الأطفال الشهيرة "بيبي شارك" والتي غزت منصات التواصل عالميًا وعربيًا.

ونظمت الحدث لجنة محلية من متطوعي الصليب الأحمر في مدينة باري جنوبي إيطاليا، انضم إليهم فيما بعد أعضاء من بلدة مجاورة، من أجل تسلية الأطفال أثناء فترة العزل وتلقي العلاج.

ويمكن رؤية المتطوعين وهم يرقصون ويصفقون ويحملون لافتة كتب عليها "كل شيء سيكون على ما يرام"، خارج مستشفى الأطفال Giovanni XXIII ، في باري حيث يُعالج مرضى كورونا.

ولا تزال إيطاليا تتصدر دول العالم في معدل وفيات كورونا التي تقترب من 18 ألف حالة، بعدما سجلت البلاد إلى الآن نحو 140 ألف إصابة تعافى منهم 27 ألفًا.

وعالميًا، تجاوز عدد مصابي كورونا حاجز المليون ونصف المليون حالة، توفي منهم نحو 90 ألفًا وتعافى أكثر من 332 ألفًا، بينما تصدرت الولايات المتحدة أعلى معدلات إصابة بنحو 398 ألف حالة.