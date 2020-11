شاهد: سيارة على شكل فيروس كورونا في الهند لتوعية المواطنين

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لهيكل سيارة تم تصنيعه في الهند على شكل فيروس كورونا المستجد وذلك لتوعية المواطنين بمخاطره.

وكان مؤسس متحف "سودها كارز" قد قام بتصنيع الهيكل كنوع من أنواع التوعية للمواطنين بفيروس كورونا.

يأتي ذلك في ظل انتشار الفيروس ومحاولات الحكومة للسيطرة عليه من خلال أدوات مختلفة لتوعية المواطنين.

وفي سياق متصل، حددت السلطات الهندية وأغلقت العشرات من النقاط الساخنة في العاصمة نيودلهي، بالإضافة إلى بعض الولايات الكبرى، في ظل تكثيف الجهود من أجل الحد من تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

Sudha Carz Museum founder Sudhakar has made #NovelCoronaVirus themed car, to create awareness, in #Hyderabad pic.twitter.com/Q4OPIHeg7D

— TNIE Telangana (@XpressHyderabad) April 7, 2020