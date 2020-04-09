البث الحي
منوعات

شاهد: سيارة على شكل فيروس كورونا في الهند لتوعية المواطنين

9/4/2020

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لهيكل سيارة تم تصنيعه في الهند على شكل فيروس كورونا المستجد وذلك لتوعية المواطنين بمخاطره.

وكان مؤسس متحف "سودها كارز" قد قام بتصنيع الهيكل كنوع من أنواع التوعية للمواطنين بفيروس كورونا.

يأتي ذلك في ظل انتشار الفيروس ومحاولات الحكومة للسيطرة عليه من خلال أدوات مختلفة لتوعية المواطنين.

وفي سياق متصل، حددت السلطات الهندية وأغلقت العشرات من النقاط الساخنة في العاصمة نيودلهي، بالإضافة إلى بعض الولايات الكبرى، في ظل تكثيف الجهود من أجل الحد من تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا.     

وقال نائب رئيس الوزراء مانيش سيسوديا، إنه قد تم منذ مساء الأربعاء، إغلاق ما لا يقل عن 20 نقطة ساخنة لفيروس كورونا، تضم مناطق ذات كثافة سكانية عالية وأماكن تجارية في أنحاء دلهي، مضيفا أنه لن يُسمح لأحد بدخول هذه المناطق أو الخروج منها.  

وفي أوتار براديش المجاورة، وهي أكبر ولاية هندية من حيث عدد السكان، أغلقت حكومة الولاية نقاطا ساخنة في 15 منطقة، بدءا من مساء أمس الأربعاء.
من ناحية أخرى، جعلت مدن مثل دلهي ومومباي وتشانديجار، بالاضافة إلى ولايات مثل ناجالاند وأوديشا، أقنعة الوجه إلزامية على الأشخاص الذين يخرجون من منازلهم.    

وجاء القرار مع ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الهند إلى 5700، بالإضافة إلى 166 حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة.     

وكانت الحكومة قد أعلنت في 24 من مارس/آذار الماضي، فترة إغلاق تستمر لمدة21 يوما لمواجهة انتشار الفيروس في ثاني أكثر دول العالم من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكان الهند 1.3 مليار نسمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات
المزيد من منوعات

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

تحدثت عن انهيار زواجها.. بي بي سي تحقق في مقابلتها الشهيرة مع الأميرة الراحلة ديانا

تحدثت ديانا في المقابلة عن انهيار زواجها (غيتي)

للمرة الأولى في العالم.. جراحة دقيقة لطفل على أنغام البيانو(فيديو)

(الجزيرة)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي