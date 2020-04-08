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شاهد: مواطن في صندوق القمامة.. أحدث الحيل في زمن العزل للخروج إلى الشارع

8/4/2020

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعامل نظافة في بريطانيا يتفاجأ بأحد صناديق القمامة وهو يتحرك بمجرد اقترابه منه.

وفوجئ عامل النظافة بحركة صندوق القمامة بمجرد اقترابه منه ليجد شخصاً يقوم بالجري بعيداً هرباً منه كان متخفياً فيه ليخرج إلى الشارع.

يأتي هذا في ظل الحجر الصحي المفروض على البلاد بعد انتشار وباء فيروس كورونا.

وسجلت بريطانيا، اليوم الأربعاء، 938 وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بزيادة 152 حالة عن الحصيلة اليومية المعلنة الثلاثاء، لتتخطّى بذلك الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا المستجد على الأراضي البريطانية سبعة آلاف وفاة.  

وأعلن وزير الصحة البريطاني في تغريدة له أنه "اعتبارا من الساعة الخامسة من بعد ظهر السابع من أبريل/نيسان بلغت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في مستشفيات المملكة المتحدة 7097 حالة"، علما بأن الحصيلة الإجمالية التي سجّلت الثلاثاء كانت 6159.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات
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