"تسلحوا بالتفاؤل".. مذيعا الجزيرة يختتمان نشرة "كورونا" بنصيحة عفوية (فيديو)

بكلمات عفوية مصحوبة بالأمل والابتسام، اختتم مذيعا قناة الجزيرة محمود مراد، وعثمان آي فرح، نشرة التاسعة مساء أمس الثلاثاء.

وقدم المذيع المصري محمود مراد، نصيحة عفوية من خلال نافذة عن أبرز تطورات فيروس كورونا حول العالم، قائلًا "تسلحوا بالتفاؤل واستصحبوا الأمل بالله والإيمان به".

وتابع "ابقوا في منازلكم وخذوا بما تيسر من الأسباب ودمتم في رعاية الله"، قبل أن ينقل البث إلى زميله في الأستديو.

ورد المذيع الإرتري عثمان آي فرح بالقول "شكرًا يا محمود إذن الذي ختم نافذته بابتسامة وبأمل… نسأل الله السلامة للجميع ونرجو أنا تلتزموا بالتعليمات وأن تبقوا في منازلكم"، ثم أنهى النشرة.

وأصاب كورونا نحو مليون ونصف مليون شخص حول العالم، توفي منهم أكثر من 83 ألفًا، وتعافى نحو 309 آلاف، بينما تكافح الدول لكبح جماح الفيروس التاجي قبل أن يصيب الكرة الأرضية بالشلل التام.