مسلسل يثير غضب سعوديين وأمير عسير يطالب بإيقافه (فيديو)

أثار المسلسل السعودي "عيال صالح" حالة من الجدل والانتقادات الحادة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمه مغردون بالإساءة إلى أهالي المنطقة الجنوبية.

وتداول مغردون مقاطع فيديو من المسلسل الذي انتجته قناة (MBC)، قائلين إن إحدى حلقات المسلسل تصور أهل القرى في الجنوب على أنهم تجار مخدرات وهو ما يخالف عاداتهم وتقاليدهم ويشكّل إهانة إعلامية بالغة بحقهم.

وقال بيان صادر عن إمارة منطقة عسير إن حلقات في المسلسل تضمنت إساءات لأهالي المنطقة وتاريخها وعاداتها وخالفت النظام الأساسي للحكم والمواد المعمول فيها بوزارة الإعلام.

وطالب البيان بوقف بث حلقتين من المسلسل وسحبهما من المواقع المختلفة وإنتاج محتوى إعلامي خاص يبرز مكانة منطقة عسير التاريخية والحاضرة.

ودعا مغردون القناة للاعتذار لأهالي الجنوب، مؤكدين أن محتوى المسلسل شوه المملكة وصورتها وأفقد المجتمع قيمه وتقاليده.

قنوات #mbc #mbc1

بدأت مسلسل #العاصوف عن أهل نجد بزنى وخمور وأطفال لقطة، وبدأت مسلسل #عيال_صالح عن أهل الجنوب بقتل وتجارة مخدرات… فكر وأخلاق هذه القنوات ومن يديرها محصورة بالزنى والخمور والمخدرات ويظنوننا مثلهم… أسأل الله العلي القدير أن يجعل قنواتكم قاعا صفافا على رؤوسكم — م.علي الحميد (@AliAlHumaid) April 7, 2020

عيال ابو صالح؟

عمل كل مافيه أهانه للمنطقه الجنوبية/رجال وحصون وجنابى وقط عسيري وثوب جنوبي ونساء الجنوب وقرية اهلهاعاشو شيوخ وماتو ابطال:

يجي يوسف التركي ؟ومن معه يظهرون الزمان والمكان والأنسان بهذه الصورة البشعه:

مجالس الصلح بين القبائل؟يصورنها مصانع للحشيش؟ حسبي الله عليهم😡 pic.twitter.com/jaJ3Id21oG — ام خالد من أبها/ (@5KepvYyWIkmUPzc) April 4, 2020

#عيال_صالح

هذا مو مشكلته الاساءة لأهل الجنوب بس

بل الإساءة للفن وللذوق

لاقصة ولا سيناريو ولا أدارة محتوى

ولا تمثيل

الأب لهجته نجدي

والأم لهجتها بحرينية

والعيال مختلط

وش هالمكس العجيب للعيلة؟

شف بس أسماء الكتاب واغسل يدك

نيفين امين

وأمين جمال

أحمد أبوزيد

من هؤلاء؟؟ pic.twitter.com/51ff2dyNqg — ليلى إبراهيم الأحيدب (@laila_al_ohaidb) April 4, 2020

#عيال_صالح محشومين اهالينا في الجنوب وفي كل شبر من أرض السعوديه الطاهرة عن هذه التفاهات المتواصله واللي هي للأسف مو اول مره يتم إنتاج مسلسلات هابطه تحتوي اسقاطات مخجله تجاهنا كسعوديين

بيض الله وجهك في الدارين على هالخبر المفرح سمو الأمير و مو غريبه على أبناء ال سعود pic.twitter.com/Fx5qpq3H2B — منيرة حسن المشخص (@see_moone) April 6, 2020