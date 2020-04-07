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مسلسل يثير غضب سعوديين وأمير عسير يطالب بإيقافه (فيديو)

لقطة من المسلسل
لقطة من المسلسل
7/4/2020

أثار المسلسل السعودي "عيال صالح" حالة من الجدل والانتقادات الحادة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمه مغردون بالإساءة إلى أهالي المنطقة الجنوبية.

وتداول مغردون مقاطع فيديو من المسلسل الذي انتجته قناة (MBC)، قائلين إن إحدى حلقات المسلسل تصور أهل القرى في الجنوب على أنهم تجار مخدرات وهو ما يخالف عاداتهم وتقاليدهم ويشكّل إهانة إعلامية بالغة بحقهم.

وقال بيان صادر عن إمارة منطقة عسير إن حلقات في المسلسل تضمنت إساءات لأهالي المنطقة وتاريخها وعاداتها وخالفت النظام الأساسي للحكم والمواد المعمول فيها بوزارة الإعلام.

وطالب البيان بوقف بث حلقتين من المسلسل وسحبهما من المواقع المختلفة وإنتاج محتوى إعلامي خاص يبرز مكانة منطقة عسير التاريخية والحاضرة.

ودعا مغردون القناة للاعتذار لأهالي الجنوب، مؤكدين أن محتوى المسلسل شوه المملكة وصورتها وأفقد المجتمع قيمه وتقاليده.

المصدر : الجزيرة
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