كيف تستخدم ماسنجر على أجهزة الحاسوب دون تصفح فيسبوك؟

طرحت فيسبوك نسخة سطح المكتب من تطبيقها للدردشة "ماسنجر" بهدف تعزيز إمكانات المكالمات المرئية على أجهزة الكمبيوتر، تزامنا مع زيادة الإقبال على مكالمات الفيديو في ظل أزمة كورونا.

وتوفر الشركة النسخة الجديدة من التطبيق لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظامي ويندوز Windows وماك أو إس MacOS.

وأوضحت الشركة عبر مدونتها أن الهدف من طرح تطبيق خاص لأجهزة الكمبيوتر هو تعزيز الاتصال بين الأصدقاء والعائلة في جميع أنحاء العالم.

وفي إشارة إلى تأثير أزمة كورونا على التواصل عبر الإنترنت بين الناس، صرحت فيسبوك أن هناك زيادة كبيرة في استخدام ماسنجر من خلال الكمبيوتر خلال شهر مارس آذار الماضي بنسبة 100%.

وأضافت أنه يمكن تنزيل التطبيق من خلال متجر مايكروسوفت لأجهزة الويندوز، ومن خلال متجر تطبيقات ماك لأجهزة لآبل.

أما عن مزايا التطبيق، فأشارت فيسبوك إلى أنه يتيح المكالمات الفيديو الجماعية على شاشة أكبر، وسهل الاستخدام فلست بحاجة إلى البحث عن البريد الإلكتروني أو رقم هاتف شخص ما، لأن جميع أصدقائك على ماسنجر، ويمكنك استخدام الكمبيوتر لأغراض أخرى أثناء الدردشة، ويمكنك التحكم في الإشعارات أو تجاهلها أو تأجيلها، وبوسعك استخدام كافة مزايا وإمكانات ماسنجر من الصور والملفات وصيغ GIF.

وإذا تعذر لديك تنزيل التطبيق على جهازك، يمكنك أيضا استخدام ماسنجر بدون الولوج لفيسبوك، وهي طريقة ليست جديدة لكنها غير شائعة، وذلك من خلال الدخول لموقع ماسنجر المستقل، وتسجيل الدخول عليه بالبريد الإلكتروني وكلمة السر، ثم استخدام ماسنجر بأريحية دون تصفح فيسبوك.

وأكدت فيسبوك إمكانية التحكم في خصوصيتك أثناء استخدام ماسنجر باختيار من يمكنه رؤية حالة “نشط” لديك، واختيار جمهور قصتك، واستخدام المحادثات السرية وغيره.

إذا تعذر تنزيل تطبيق ماسنجر على جهازك يمكنك استخدام موقعه المستقل: www.messenger.com

يمكنك تصفح ماسنجر عبر موقعه المستقل www.messenger.com دون حاجة للدخول إلى فيسبوك

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