البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة

الشرطة الأمريكية تنتشل جثة حفيدة كينيدي المفقودة

مايف كينيدي
مايف كينيدي
7/4/2020

أعلنت الشرطة الأمريكية أنه تم انتشال جثة مايف كينيدي تاونسند ماكين بعد اختفائها مع ابنها 8 أعوام، منذ يوم الجمعة، في خليج تشيسابيك.

ومايف هي ابنة كاثلين كينيدي تاونسند، الابنة الكبرى لوزير العدل السابق روبرت كينيدي، شقيق الرئيس جون كينيدي الذي اغتيل عام 1963.

وقالت شرطة الموارد الطبيعية في ولاية ماريلاند في بيان "بعد بحث استمر لأيام تم فيه الاستعانة بالطائرات وتكنولوجيا التصوير تحت الماء، استعادت السلطات المفقودة مايف كينيدي تاونسند ماكين".

وعثر فريق للغوص والإنقاذ على جثة ماكين على عمق 7 أمتار تحت الماء، على بعد نحو 4 كيلومترات جنوب منزل والدتها في شادي سايد، بولاية ماريلاند، حيث خرجت هي وابنها في زورق مساء الخميس الماضي.

وقال مسؤولون إن البحث عن جيديون ابن ماكين سوف يُستأنف اليوم الثلاثاء.

وكانت ماكين مستشارة لإدارة أوباما للبرنامج العالمي المعني بمرض نقص المناعة المكتسب (إيدز) التابع لوزارة الخارجية، وتطوعت في موزمبيق في "فيالق السلام".

يشار إلى أن تشيسابيك هو خليج في ولايتي ماريلاند وفيرجينيا، ويقع في منطقة وسط المحيط الأطلسي وتفصله شبه جزيرة بشكل أساسي عن المحيط الأطلسي.

وعلى مر عقود من الزمن، تعرضت عائلة كينيدي -أشهر أسرة سياسية في الولايات المتحدة- للعديد من المآسي الشهيرة.

وقد اغتيل جدها وشقيقه، كما لقي جون إف كينيدي الإبن وزوجته كارولين حتفهما في حادث تحطم طائرة.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

تحدثت عن انهيار زواجها.. بي بي سي تحقق في مقابلتها الشهيرة مع الأميرة الراحلة ديانا

تحدثت ديانا في المقابلة عن انهيار زواجها (غيتي)

للمرة الأولى في العالم.. جراحة دقيقة لطفل على أنغام البيانو(فيديو)

(الجزيرة)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة