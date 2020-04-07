الشرطة الأمريكية تنتشل جثة حفيدة كينيدي المفقودة

أعلنت الشرطة الأمريكية أنه تم انتشال جثة مايف كينيدي تاونسند ماكين بعد اختفائها مع ابنها 8 أعوام، منذ يوم الجمعة، في خليج تشيسابيك.

ومايف هي ابنة كاثلين كينيدي تاونسند، الابنة الكبرى لوزير العدل السابق روبرت كينيدي، شقيق الرئيس جون كينيدي الذي اغتيل عام 1963.

وقالت شرطة الموارد الطبيعية في ولاية ماريلاند في بيان "بعد بحث استمر لأيام تم فيه الاستعانة بالطائرات وتكنولوجيا التصوير تحت الماء، استعادت السلطات المفقودة مايف كينيدي تاونسند ماكين".

وعثر فريق للغوص والإنقاذ على جثة ماكين على عمق 7 أمتار تحت الماء، على بعد نحو 4 كيلومترات جنوب منزل والدتها في شادي سايد، بولاية ماريلاند، حيث خرجت هي وابنها في زورق مساء الخميس الماضي.

وقال مسؤولون إن البحث عن جيديون ابن ماكين سوف يُستأنف اليوم الثلاثاء.

وكانت ماكين مستشارة لإدارة أوباما للبرنامج العالمي المعني بمرض نقص المناعة المكتسب (إيدز) التابع لوزارة الخارجية، وتطوعت في موزمبيق في "فيالق السلام".

يشار إلى أن تشيسابيك هو خليج في ولايتي ماريلاند وفيرجينيا، ويقع في منطقة وسط المحيط الأطلسي وتفصله شبه جزيرة بشكل أساسي عن المحيط الأطلسي.

وعلى مر عقود من الزمن، تعرضت عائلة كينيدي -أشهر أسرة سياسية في الولايات المتحدة- للعديد من المآسي الشهيرة.

وقد اغتيل جدها وشقيقه، كما لقي جون إف كينيدي الإبن وزوجته كارولين حتفهما في حادث تحطم طائرة.