يوميا من شرفته.. مصري يكسر عزلة كورونا ويعزف للفرنسيين (فيديو)

منذ أيام، بدأ الشاب المصري طارق الجرواني المقيم في باريس، بعزف عدد من الألحان العربية والغربية من شرفة منزله، لكسر ملل الحظر المفروض على الفرنسيين بسبب أزمة كورونا.

وبشكل شبه يومي، يعزف طارق ألحانًا عربية من مصر ولبنان والجزائر وغيرها، وأخرى غربية من فرنسا وإيطاليا، لتسلية جيرانه خلال فترة الحجر المنزلي.

ويخرج طارق كل يوم إلى شرفته، ويبدأ بالعزف لمدة 10 دقائق، في محاولة لكسر روتين الحجر والضغوط المصاحبة للجلوس في المنزل.

ولم يتوقع الشاب المصري أن يلقى كل هذه الحفاوة والترحيب من الجيران والأصدقاء الذين تفاعلوا معه بشكل كبير، وباتوا ينتظرونه كل ليلة ويطلبون منه عزف ألحان بعينها كما استقبل منهم رسائل إعجاب عديدة.

ولم يتحمس طارق لنشر مقاطع الفيديو التي التقطتها زوجته، لكن إلحاح بعد الأصدقاء دفعه إلى نشره على صفحته بموقع فيسبوك.

طارق الذي لم يستمر في عمله كموسيقي، يعمل حاليًا في شركة نقل (هايب hype) لحماية البيئة، وهي من أوائل الشركات الاحترافية في هذا المجال على مستوى العالم.

ونظم طارق العديد من الحفلات الشرقية في عدد من المدن الفرنسية، ويتواصل بشكل مستمر مع عدد من الفنانين في مصر.

وباتت شوارع فرنسا خالية من المواطنين تنفيذًا لإجراءات حظر التجوال التي تنفذها السلطات لمواجهة تفشى وباء كورونا، وذلك بالتزامن مع بدء العطلة المدرسية.

يأتي ذلك وسط تخوفات من عدم التزام المواطنين بالحجر الصحي في ظل ارتفاع حالات الإصابة والوفاة، ما استدعى نزول الشرطة بشكل مكثف إلى الشوارع لتطبيق الحظر.

وارتفع عدد حالات الإصابة بكورونا في فرنسا إلى نحو 93 ألفًا، توفي منهم أكثر من 8 آلاف وتعافى أكثر من 16 ألفًا.

وعالميًا ارتفع إجمالي الإصابات لأكثر من مليون و277 ألفًا، توفي منهم نحو 70 ألفًا وتعافى نحو 267 ألفًا.