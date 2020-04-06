"سأهزم الفيروس".. طفل أمريكي يتحدى إصابته بكورونا (فيديو)

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لطفل أمريكي مصاب بفيروس كورونا المستجد، وهو يتحدى إصابته بالفيروس التاجي الذي ضرب الولايات المتحدة بقوة في الفترة الأخيرة.

والتقطت والدة الطفل "جوزيف" البالغ من العمر 6 سنوات، مقطع فيديو له وهو يؤكد فيه مبتسمًا "سأهزم كوفيد-19".

كما عبر "جوزيف" عن شكره لكل من تضامن معه في محنته وصلى ودعا من أجله.

وتصدرت الولايات المتحدة أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا بأكثر من 309 آلاف حالة، فيما وصل عدد الوفيات فيها إلى 9620 والمتعافين لنحو 18 ألفًا.

وعالميًا، بلغت عدد حالات الإصابة أكثر من مليون و276 ألفًا، توفي منهم نحو 70 ألفًا، وتعافى نحو 266 ألفًا، بينما تتصدر إيطاليا أعلى معدل الوفيات برقم يقترب من 16 ألفًا.