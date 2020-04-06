البث الحي
منوعات

"سأهزم الفيروس".. طفل أمريكي يتحدى إصابته بكورونا (فيديو)

طفل أمريكي يتحدى إصابته بكورونا
طفل أمريكي يتحدى إصابته بكورونا
6/4/2020

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لطفل أمريكي مصاب بفيروس كورونا المستجد، وهو يتحدى إصابته بالفيروس التاجي الذي ضرب الولايات المتحدة بقوة في الفترة الأخيرة.

والتقطت والدة الطفل "جوزيف" البالغ من العمر 6 سنوات، مقطع فيديو له وهو يؤكد فيه مبتسمًا "سأهزم كوفيد-19".

كما عبر "جوزيف" عن شكره لكل من تضامن معه في محنته وصلى ودعا من أجله.

وتصدرت الولايات المتحدة أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا بأكثر من 309 آلاف حالة، فيما وصل عدد الوفيات فيها إلى 9620 والمتعافين لنحو 18 ألفًا.

وعالميًا، بلغت عدد حالات الإصابة أكثر من مليون و276 ألفًا، توفي منهم نحو 70 ألفًا، وتعافى نحو 266 ألفًا، بينما تتصدر إيطاليا أعلى معدل الوفيات برقم يقترب من 16 ألفًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من منوعات

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

تحدثت عن انهيار زواجها.. بي بي سي تحقق في مقابلتها الشهيرة مع الأميرة الراحلة ديانا

تحدثت ديانا في المقابلة عن انهيار زواجها (غيتي)

للمرة الأولى في العالم.. جراحة دقيقة لطفل على أنغام البيانو(فيديو)

(الجزيرة)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون