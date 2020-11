بعد زواج دام نصف قرن.. كورونا ينهي حياة زوجين بفارق 6 دقائق

خلال ست دقائق فقط، أودى فيروس كورونا المستجد، بحياة زوجين أمريكيين ليكتب نهاية مأساوية لقصة ارتباط وحب وزواج استمر لأكثر من نصف قرن.

وفي مقطع فيديو، قال نجلهما بودي بيكر أن أبيه ستيوارت (74 عامًا)، ووالدته أدرين (72 عامًا)، والمتزوجان منذ أكثر من 51 عاما، توفيا بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وقال بيكر إن والديه كانا بصحة جيدة قبل أسابيع ويعيشان في ولاية فلوريدا، ولم يعانيا من أي مشاكل صحية أساسية قبل وفاتهما، على الرغم من أن أبيه كان مصابًا بالربو، حتى أصيبا بالفيروس التاجي منتصف الشهر الماضي.

In loving memory of my mom and dad- please make the tough and right choice and help stop the spreading of this virus. pic.twitter.com/FqVEWjdscq

وقال إن والديه زارا الطبيب قبل نحو 3 أسابيع بعدما شعرا بأعراض المرض، وبعد بضعة أيام لم تتحسن الأعراض، فطلب منهما الطبيب الذهاب للمستشفى والخضوع للحجر الصحي.

وأشار الابن إلى إصابة والده بالحمى ليتم إيداعه في العناية المركزة، في حين بدت والدته بدت بصحة جيدة، قبل أن تتدهور صحتها بعد ذلك بيومين.

وبخطى متسارعة ومفاجئة فتك الفيروس بصحة الزوجين، وتلقى بيكر فاجعة وفاة والديه واحدًا تلو الآخر بفارق 6 دقائق فقط بينهما، حسبما أخبره الأطباء.

وأكد بيكر خلال الفيديو الذي غزا منصات التواصل، على خطورة جائحة كورونا، وحث الناس على الاهتمام بالضوابط الاحترازية، وتوصيات الحجر المنزلي للوقاية من الفيروس الذي ضرب الولايات المتحدة بقوة خلال الفترة الأخيرة.

وتصدرت الولايات المتحدة أعلى معدل إصابة في العالم بأكثر من 309 آلاف إصابة، فيما وصل عدد الوفيات بها إلى 9620 وتعافى نحو 18 ألفًا.

وعالميًا، وصل عدد مصابي كورونا لأكثر من مليون و282 ألفًا، توفي منهم أكثر من 70 ألفًا وتعافى نحو 270 ألفًا، وتصدرت إيطاليا أعلى معدلات الوفاة بنحو 16 ألف حالة.

My heart goes out to Buddy and the Baker family, as well as anybody else who has been effected by COVID-19. Please stay at home and practice social distancing as best you can! Praying for you guys Buddy 🙏🏾 https://t.co/G03qnYkH9o

— DeAndre Carter (@DCarter_2) March 31, 2020