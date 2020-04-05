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مسافرة وحيدة على متن رحلة جوية بسبب كورونا.. ماذا فعل طاقم الطائرة؟ (فيديو)

الأمريكية شيريل باردو مع اثنين من مضيفي الطائرة
الأمريكية شيريل باردو مع اثنين من مضيفي الطائرة
5/4/2020

فوجئت الأمريكية شيريل باردو أنها المسافر الوحيد على متن طائرة بلا ركاب، بسبب تخوفات الناس من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

واضطرت شيريل إلى السفر من العاصمة الأمريكية واشنطن إلى مدينة بوسطن، لرؤية أمها التي اشتد عليها المرض، لكنها فوجئت بكونها الراكب الوحيد في الرحلة بالإضافة إلى اثنين من مضيفي الطيران.

وفكر طاقم الطائرة الصغير في استغلال الموقف وصناعة ذكريات جميلة، فطلب منها أحدهم عبر مكبرات الصوت الجلوس في مقعد الدرجة الأولى، وتناوبت المسافرة الحديث مع الطاقم عن صحة والدتها وشخصيتها وتخوفها من أنها قد لا تراها مرة أخرى بسبب مرضها الشديد.

وعبرت شيريل لشبكة (سي إن إن) عن فرحتها بهذه "اللفتة الإيجابية جدًا" التي لم تكن تتوقعها أبدًا.

وأثنت على تصرف ولطف طاقم الطائرة ومحالته التخفيف عنها، وروت كم أثر ذلك بالإيجاب على نفسيتها بعدما كانت متأثرة جدًا بحالة والدتها المريضة.

وتتصدر الولايات المتحدة أعلى معدل إصابات بكورونا حيث سجلت أكثر من 288 ألف حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8454 وتعافى نحو 15 ألفًا،و تصدرت إيطاليا أعلى معدل وفيات بنحو أكثر من 15 ألف حالة وفاة.

وعالميًا ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي إلى أكثر من مليون و213 ألفًا، والوفيات إلى 65600 والمتعافين إلى أكثر من ربع مليون.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية
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