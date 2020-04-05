كيف ينتقل فيروس كورونا إلى الجنين؟ وكيف تحمي المرأة الحامل نفسها من الإصابة؟

ناقش برنامج "مع الحكيم" على الجزيرة مباشر موضوع المرأة الحامل وفيروس كورونا، وكيف تحمي المرأة الحامل نفسها وجنينها من الإصابة بالفيروس في ظل الانتشار العالمي الواسع له.

ربما تكون المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا من غيرها لأن مناعتها ضعيفة في الأساس، وبالتالي ينبغي عليها توخي المزيد من الحذر وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع إصابتها بالفيروس.

ويقول الدكتور غازي بن جلي استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم إنه وفقا لدراسة صينية حديثة أجريت على 33 امرأة حامل مريضة بكورونا، وجد أن 3 أطفال انتقل إليهم الفيروس عبر المشيمة. وبالتالي يوجد بالفعل احتمال ضئيل لانتقال فيروس كورونا المستجد من المرأة الحامل إلى جنينها، بحسب آخر ما توصلت إليه الأبحاث.

وهنا تبرز أهمية الوقاية من المرض بالنسبة إلى المرأة الحامل أكثر من غيرها، حيث تعد المرأة الحامل من أصحاب المناعة الضعيفة، بحسب الدكتور غازي.

وعن الإجراءات الوقائية التي يلزم اتباعها أثناء الحمل في تلك الفترة يقول الدكتور غازي "على المرأة الحامل البقاء بالمنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وغسل اليدين باستمرار واستخدام المطهرات ومعقمات الأيدي، وتعقيم الأسطح، ونظافة البيت الكامل. نفس الإجراءات التي يتبعها الكل، ولكن ينبغي أن تكون الحامل أكثر حرصا من غيرها".

وأكد الدكتور غازي أنه لا يوجد ارتفاع في عدد إصابات الحوامل بشكل خاص، ولكن الاحتراز واجب.

كما نصح الدكتور غازي الحوامل بنظام الحياة الصحي الذي يشمل التغذية السليمة وتناول الفيتامينات والمعادن الموصوفة، وأيضا المحافظة على الصحة النفسية أيضا، وذلك لتقوية جهاز المناعة لديهن وحمايتهن من الإصابة بالأمراض.