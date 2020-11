كيف تصنع كمامة في 45 ثانية؟ فيديو من المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض

نصح المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، بارتداء كمامات من القماش بدل الطبية للحماية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في مواجهة ندرة كمامات الوجه الموصى بها عالميًا.

وطالب المركز عامة الناس بضرورة استعمال الناس لأقنعة القماش بدلًا من الطبية التي يجب أن تترك للعاملين في المجال الطبي في مواجهة الفيروس التاجي الذي أصاب نحو مليون و204 ألفًا، وأدى لوفاة نحو 65 ألفًا حول العالم.

وأوضح الجراح الأمريكي جيروم آدامز -وهو عضو في فريق مكافحة كورونا التابع للرئيس دونالد ترمب- كيفية صنع كمامة الوجه من القماش في 45 ثانية فقط، من خلال فيديو بثه المركز على حسابه بموقع تويتر.

#DYK? CDC’s recommendation on wearing a cloth face covering may help protect the most vulnerable from #COVID19. Watch @Surgeon_General Jerome Adams make a face covering in a few easy steps. https://t.co/bihJ3xEM15 pic.twitter.com/mE7Tf6y3MK

— CDC (@CDCgov) April 4, 2020