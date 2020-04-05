كيف تصنع كمامة في 45 ثانية؟ فيديو من المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض

نصح المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، بارتداء كمامات من القماش بدل الطبية للحماية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في مواجهة ندرة كمامات الوجه الموصى بها عالميًا.

وطالب المركز عامة الناس بضرورة استعمال الناس لأقنعة القماش بدلًا من الطبية التي يجب أن تترك للعاملين في المجال الطبي في مواجهة الفيروس التاجي الذي أصاب نحو مليون و204 ألفًا، وأدى لوفاة نحو 65 ألفًا حول العالم.

وأوضح الجراح الأمريكي جيروم آدامز -وهو عضو في فريق مكافحة كورونا التابع للرئيس دونالد ترمب- كيفية صنع كمامة الوجه من القماش في 45 ثانية فقط، من خلال فيديو بثه المركز على حسابه بموقع تويتر.

#DYK? CDC’s recommendation on wearing a cloth face covering may help protect the most vulnerable from #COVID19. Watch @Surgeon_General Jerome Adams make a face covering in a few easy steps. https://t.co/bihJ3xEM15 pic.twitter.com/mE7Tf6y3MK — CDC (@CDCgov) April 4, 2020

وبحسب آدمز، فإن أي أقمشة تقريبًا يمكن استخدامها في صناعة الكمامات، وكل ما يحتاجه الشخص هو بعض الأربطة المطاطية، وأوصى المركز بارتدائها في الأماكن العامة حيث يصعب الالتزام بالتباعد الاجتماعي عن الآخرين لمسافة أكثر من متر.

ويعد القناع عمليًا وجيدًا ويساهم في تقليل تفشي الوباء، لأن عددًا كبيراً من المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أعراض المرض ولا يعرفون بالأساس أنهم مصابون بكورونا وينقلون العدوى بسهولة.

وفي حوار مع موقع "سات" المتخصص في الشؤون الطبية، أكد مدير المركز روبرت ردفيلد، على أهمية الكمامات والعزل الاجتماعي في الوقاية من كورونا، الذي وصفه بأكبر أزمة صحية تواجه الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.

ووصف العزل الاجتماعي بأنه واحد من أقوى الأسلحة التي يمكن أن تتغلب على انتشار الوباء، موضحًا أن البيانات العلمية تُظهر أن الكمامات تقلل بالفعل من كمية الفيروسات التي قد تخرج من الشخص.

وتوقع ردفيلد احتمال أن ينشط الفيروس خلال الخريف والشتاء المقبلين، وهو ما يعني "كارثة عالمية" محتملة في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، ويجب الاستعداد لها من الآن.