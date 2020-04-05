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كيف استقبل مصريون جارهم الطبيب بعد عودته من مواجهة كورونا؟ (فيديو)

أهالي أسوان يحيون طبيبا عاد من مستشفى الحجر
أهالي أسوان يحيون طبيبا عاد من مستشفى الحجر
5/4/2020

في مشهد إنساني، استقبل جيران الطبيب المصري سامح سمير، باحتفال من الشرفات بعد عودته من عمله بمستشفى العزل الصحي لمصابي كورونا في أسوان جنوبي البلاد.

وأظهر مقطع مصور، تحية الجيران للطبيب واستقبالهم له من الشرفات بالتصفيق والزغاريد والصفير، رغم عودته في ساعة متأخرة من الليل.

وجاء ذلك تقديرًا له وزملائه من الأطباء أو ما أُطلق عليه "الجيش الأبيض" الذي يقف على خط الدفاع الأول في مواجهة وباء كورونا.

والأسبوع الماضي، توفي أول طبيب مصري بإصابته بفيروس كورونا، وهو طبيب التحاليل البورسعيدي أحمد اللواح.

وفي معهد الأورام بالقاهرة، تم الإعلان عن إصابة عدد من الطواقم الطبية من أطباء وممرضين بفيروس كورونا مما استدعى تعليق العمل داخل المعهد الذي شهد حريقًا أواخر العام الماضي.

وقبل أسبوعين فرضت مصر حظر تجوال وعلقت الدراسة والصلوات في المساجد والكنائس لمنع تفشي كورونا.

 وأمس، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع إصابات كورونا إلى 1070 بينهم 71 وفاة، و241 حالة شفاء.

وعالميًا، وصل عدد مصابي كورونا حول العالم لأكثر من مليون و203 ألفا، توفي منهم نحو 64 ألفًا، فيما تعافى نحو عن 250 ألفًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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