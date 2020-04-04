كيف تتجنب المخاطر النفسية والجسدية للعزلة الاجتماعية؟

ناقشت الجمعية الأمريكية لعلم النفس التأثيرات السلبية للعزلة الاجتماعية والحجر المنزلي على الصحة النفسية والعقلية.

وتطرقت الجمعية عبر موقعها إلى الضغوط النفسية التي يعاني منها البعض بسبب الضغوط المادية والتوقف الإجباري عن العمل، وعدم إمكانية ممارسة الكثير من الأنشطة التي تمثل متنفسا للتأقلم مع الأزمات مثل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو حضور الشعائر الدينية.

التواصل مع الأصدقاء والأهل عبر وسائل التواصل الاجتماعي يساعد على تجاوز التأثيرات السلبية للعزلة الاجتماعية (غيتي)

أربع أزمات تواجه المرء خلال فترة التباعد الاجتماعي

1- سيطرة مشاعر الخوف والقلق من إمكانية إصابة المرء أو عائلته بالفيروس، ووجود مخاوف بشأن الحصول على الطعام واللوازم الشخصية، وتوقف العمل أو الاضطرار إلى العمل من البيت وما يترتب عليه من ضغوط أخرى، وقد يواجه بعض الناس صعوبة في النوم أو التركيز على المهام اليومية بسبب تلك المخاوف.

2- الشعور بالاكتئاب والملل مع تأثر العمل وتوقف الأنشطة الأخرى وتبدل الروتين اليومي تماما، مما قد يؤدي إلى الشعور بالحزن واعتلال المزاج، والشعور بالوحدة والملل بسبب امتداد الأوقات التي يقضيها المرء في المنزل.

3- مشاعر الغضب أو الاحباط بسبب فقدان الحرية الشخصية أثناء العزلة والحجر الصحي. وقد يشعر المرء أيضا بالغضب أو الاستياء تجاه أولئك الذين أصدروا أوامر الحجر الصحي أو العزل إذا تعرض للإصابة بسبب إهمال شخص آخر.

4- الوصم إذا كنت مريضًا أو تعرضت لشخص مصاب بـفيروس لـفيروس كورونا، فقد تشعر بالوصم من قبل الآخرين الذين يخشون أن يصابوا بالمرض إذا تواصلوا معك.

وبينت الجمعية الأمريكية لعلم النفس أن المضاعفات السابقة تكون أكثر حدة لدى كبار السن ولدى الذين يعانون من أمراض عقلية، وقد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالضيق النفسي عندما تطول فترة التباعد الاجتماعي أو الحجر الصحي.

كما أن الناس ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى أنظمة غذائية وإمدادات طبية متخصصة معرضون أيضًا للضغوط النفسية بسبب الصعوبات المتزايدة في تلقي الرعاية التي يحتاجون إليها.

وأوضحت د. أزاده عالي في مقال لها بمجلة "سيكولوجي توداي" بعنوان "تحديات الابتعاد الاجتماعي" أن مخاطر العزلة الاجتماعية قد تتجاوز التأثيرات النفسية وتؤدي لأمراض عقلية وجسدية بدءًا من الإصابة باضطرابات المزاج ومرض الزهايمر وصولا إلى أمراض القلب والسكتات الدماغية.

وأكدت أن الألم النفسي الناجم عن الوحدة والاستبعاد من الآخرين قد يتردد صداه في الدماغ والجسد بطرق مشابهة للألم الجسدي الفعلي.

المصابون بفيروس كورونا يشعرون بـ "الوصم" بسبب تجنب الآخرين لهم (غيتي)

كيف تتأقلم مع الأزمة الحالية؟

تشير الجمعية الأمريكية لعلم النفس إلى خمس نصائح للتأقلم مع الوضع الحالي:

1-قصر استهلاك الأخبار على مصادر موثوقة، وتقنين مدة تصفح الأخبار لأن التعرض المفرط يزيد من الشعور بالخوف والقلق.

يوصي علماء النفس بتحقيق التوازن بين الوقت المخصص لقراءة الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي مع الأنشطة الأخرى مثل القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى أو تعلم لغة جديدة.

2- وضع روتين يومي سواء للكبار أو الصغار، لأن وجود روتين وبرنامج يومي يشعر بالمرء بالنظام ووجود هدف في الحياة حتى لو توقفت بعض مظاهر وأنشطة الحياة التقليدية، ولكن يحب الإبقاء على أنشطة يومية مثل العمل عن بعد أو التمرين أو التعلم، مع التسلية والترفيه بشكل محدود.

3- ابق على اتصال مع الآخرين عبر كل وسائل التواصل المتاحة من مكالمات هاتفية ورسائل نصية ودردشة مرئية للوصول إلى شبكات الدعم الاجتماعي. إذا كنت تشعر بالحزن أو القلق، فاستخدم هذه المحادثات كفرصة لمناقشة تجربتك ومشاعرك.

4- حافظ على أسلوب حياة صحي، واحصل على قسط كافٍ من النوم، وتناول الطعام بشكل جيد، ومارس الرياضة في منزلك عندما تكون قادرًا جسديًا على القيام بذلك.

5- استخدم استراتيجيات نفسية للتحكم في التوتر والبقاء إيجابيًا: حدد مخاوفك، وقيمها وحاول أن تتأقلم مع الوضع الجديد، وركز على ما يمكنك فعله، وتقبل الأشياء التي لا يمكنك تغييرها.

ويمكن النظر إيجابيا إلى العزلة باعتبارها فرصة لإعادة شحن النفس والتواصل مع الذات والاستمتاع بفترة من الهدوء وسط معترك الحياة.

_______________________

** إعداد: محمد علي.

اقرأ أيضا:

شاهد: كيف تحول غرفتك إلى صالة رياضية؟

نصائح نفسية لشرح أزمة كورونا للأطفال

كيف تتخلص من عادة لمس الوجه؟

مئات الآلاف من فرص العمل واستثمارات واعدة رغم أزمة كورونا

ستة تطبيقات لإدارة اجتماعاتك من بعد