شاهد: موسيقيون يعزفون "نشيد الفرح" لبيتهوفن من شرفاتهم بالدوحة

شارك رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو لمجموعة من الموسيقيين في جزيرة اللؤلؤة بدولة قطر، وهم يعزفون مقطوعات موسيقية من شرفاتهم كرسالة فنية للتضامن أثناء العزلة الاجتماعية.

ويشكل هذا النشاط جزءًا من مبادرة يشارك فيها ما يقرب من مئة عازف من جميع أنحاء دولة قطر لنشر الأمل في المجتمع، في ظل التباعد الاجتماعي والأزمة التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان الحساب الرسمي لأوركسترا قطر الفلهارمونية قد نشر دعوة لجميع المهتمين بالموسيقى في دولة قطر إلى عزف أو غناء "نشيد الفرح" من المقطوعة التاسعة للموسيقار الألماني لودفيغ فان بيتهوفن، وذلك في الساعة الثامنة من مساء أمس الجمعة.

وتفاعل الموسيقيون المواطنون والمقيمون في دولة قطر مع الدعوة، وقاموا بالعزف الجماعي كلٍ باستخدام آلته ومن شرفة منزله، وقاموا بعزف المقطوعة الشهيرة، والتي تعد آخر سيمفونية كاملة للمؤلف الموسيقار بيتهوفن، كما يعدها البعض أعظم قطعة موسيقية كُتبت على الإطلاق.

وتحت شعار (#stayhome) أي "خليك بالبيت" قامت الأوركسترا عبر الأسابيع الماضية بنشر مقاطع جماعية لأفراد الأوركسترا وهم يعزفون من منازلهم.

اقرأ أيضا:

أوركسترا برشلونة ودبكة لبنان.. إيطاليا تلهم العالم بمواجهة كورونا

شاهد: "بنت الجيران" المصرية تغزو كورونا في عقر داره

تجول في أشهر متاحف العالم مجانا وأنت جالس على أريكتك

في العزل المنزلي: كيف تكافح كورونا والملل معا؟