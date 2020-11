بالصور.. موناليزا تذهب للحجر المنزلي بسبب كورونا!

نشر حساب اليونسكو على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للوحة الموناليزا الشهيرة والتي يزورها الملايين سنويا في متحف اللوفر بباريس، وقد اختفت منها صاحبة الابتسامة الغامضة.

وغرد الحساب مازحا "موناليزا تمكث الآن في البيت، وأنت؟.. أفضل شيء لمحاربة انتشار فيروس كورونا هو شيء واحد يمكننا جميعا أن نقوم به، وهو البقاء في البيت".

وقام المصور مصمم الغرافيك الإسباني ديفيد بوكيه بتعديل اللوحة، كما أدخل تعديلات على عدد من اللوحات الشهيرة لإخفاء الناس منها، في إشارة ساخرة إلى بقائهم بالبيت تجنبا لانتشار العدوى.

To fight #COVID19 , there's ONE thing we all can do: #StayAtHome .

The Mona Lisa is staying at home, and you?

ونشر بوكيه صورة للوحة "الصرخة" الشهيرة لإدفارد مونش بدون الشخص الذي يصرخ على الجسر، ويعتبر البعض اللوحة ثاني أشهر لوحة بعد الموناليزا، وأيقونة القلق الإنساني في العصر الحديث.

وغرد حساب اليونسكو تعليقا على اللوحة المعدلة "لا أعذار، إذا كان الفن قادرًا على فعل ذلك، يمكنك ذلك أيضًا!" في المعركة ضد كورونا، افعل الشيء الذكي لحماية الآخرين ونفسك أيضًا: ابق بالبيت".

See this? No excuses, if Art can do it, so can you!

In the fight against #COVID19, do the smart thing to protect others & also yourself: #StayAtHome.

And while at it, take the opportunity to #ShareCulture with the world!

Thank you @DavidBokeh for this great concept! https://t.co/G1xznEDlp7

— UNESCO (@UNESCO) April 1, 2020