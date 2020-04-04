الشَلوْلَو.. سخرية من وصفة طبيب مصري لعلاج كورونا (فيديو)

سخر مغردون من وصفة قدمها طبيب تغذية مصري، قال إنها من أقوى مضادات الفيروسات، واصفا إياها بأنها وصفة قديمة منذ 5 آلاف سنة، واسمها "الشَلوْلَو".

الطبيب المختص في التغذية، مجدي نزيه، قال خلال مقابلة تلفزيونية قبل أيام على قناة النهار المصرية، إن المناعة هي "مثلث متساوي الأضلاع".

وأوضح أن أحد الأضلاع فيه الأغذية المناعية ونمط الحياة اليومي، والضلع الثاني هو النظام الغذائي ونمط الحياة، والضلع الثالث هو الحالة الذهنية والنفسية وهي مهمة أيضا في تقوية المناعة.

وفي معرض حديثه، قال الطبيب حول موضوع تقوية المناعة "عندنا وجبة أو صنف غذائي ورثناه من 5 آلاف سنة من التراث المصري القديم".

وشرح أن ذلك الصنف الغذائي من أكفأ مدعمات المناعة وأقوى مضادات الفيروسات مثل فيروس كورونا وغيرها، رغم أن العالم لم يتوصل بعد إلى علاج للفيروس حتى الآن.

وقال إن تلك الوجبة اسمها "الشلوّلو" وهي تتكون من الملوخية مع الثوم والليمون، وهو ما أثار سخرية واسعة من المغردين المصريين، الذين تندروا على تلك الكلمات، خاصة أنها تصدر من طبيب من المفترض أن يقول كلاما علميا.

تعرفوا على “الشلولو" لعلاج #كورونا … الضيف يقدم الوصفة والمذيع يوافق ويستلذ. يبقى علينا تطبيقها لننجو من #كورونا.

إنما إيه هتكلوا صوابعكم وراها.. ? pic.twitter.com/bTSjMTWC2y — Salam Hindawi – سلام (@HindawiSalam) April 4, 2020

كانت تصريحات مماثلة للمذيع المصري مفيد فوزي، بشأن فيروس كورونا، أثارت موجة من السخرية على منصات التواصل بعد حديثه عن "التوابل" في مواجهة الفيروس المستجد.

وقبل أسابيع، حل فوزي ضيفًا على أحد برامج فضائية "النهار" المصرية الخاصة، وتطرق إلى الحديث عن عدم انتشار فيروس كورونا في الهند ونقل كلامًا نسبه لطبيب يدعى محسن سامي.

كنوز المرحلة والله

الحاجات دي بتعملي دماغ اجمد من المخدرات https://t.co/eE7kIOr4Wa — مصطفى الأنصاري (@__MAN_) April 4, 2020

وقال فوزي "الشعب الوحيد الذي لم تزره كورونا –غير مصر طبعًا- هو الشعب الهندي، بسبب مادة الكرومنيوم وهي عبارة عن توابل تباع عند العطار وتوضع في الطعام وتستطيع أن تتصادم مع الفيروس وتقضي عليه".

فرد عليه المذيع مازحا "كيلو الكرومنيوم سيصبح بعد ذلك بألف جنيه".

وأثارت تصريحات مفيد فوزي سخرية واسعة بين المصريين، الذين ربطوا بين كلامه وبين تصريحات سابقة بشأن جهاز علاج مرض الإيدز، الذي قيل إنه سيعالج التهاب الكبد الوبائي.

وكتب بعض المغردين أنهم سألوا عن هذه التوابل (الكرومنيوم) عند العطارين ولم يسمع أحد بها من قبل.

يذكر أنه وبعد إذاعة الحلقة بأيام قليلة، ظهرت حالات إصابات في مصر وفي الهند أيضا، كما حدثت وفيات جراء انتشار الفيروس في كلا البلدين.