"مكة حلم طفولتي".. الرسالة الأخيرة لنجم بوليوود الراحل عرفان خان

نشرت وسائل إعلام هندية، الرسالة الأخيرة التي كتبها نجم بوليوود الراحل عرفان خان، على حساباته، عند بداية رحلة علاجه من مرض السرطان النادر الذي أصيب به قبل عامين.

وقال النجم الهندي في آخر كلماته، إن فرص العلاج ضعيفة جدًا، لقلة الحالات المصابة بهذا المرض الذي أصاب الغدد الصمّاء، وأصاب معه كل خططه وأحلامه، موجهًا نصيحة لابنه "لا تواجه هذه الأزمة بالبؤس والخوف".

ولفت خان إلى أن تجربة المرض أشعرته "أننا مجرد كائنات صغيرة تطفو في محيط مليء بتيارات يصعب التنبؤ بها".

لكن الشيء الوحيد الذي جعله يشعر بالثقة في مواجهة المرض هو "عدم اليقين في الحياة"، ووقتها فقط شعر بمعنى الحرية، وفق تعبيره.

وأكد نجم بوليوود في آخر رسائله للعالم، أنه في كل مرة كان يدخل فيها المستشفى لتلقي العلاج كان يدرك تماما أن مستشفاه الحقيقي على الجانب الآخر في "مكة.. حلم طفولتي".

وتوفي عرفان خان، الأربعاء، عن عمر يناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، داخل مستشفى في مدينة مومباي الذي دخله قبل أيام بعدوى في القولون. وأحدث رحيله صدمة في الأوساط الفنية الهندية والعالمية.

وجاءت وفاة خان بعد 4 أيام فقط من وفاة والدته التي لم يستطع حضور جنازتها بسبب الإغلاق على الصعيد الوطني ضمن إجراءات الحد من تفشي كورونا، وعكست آخر كلماته قبل وفاته كم افتقد والدته قائلًا "انظر، لقد أتت أمي. إنها تجلس بجانبي. لقد جاءت أمي لتأخذني".

وفور إعلان وفاته تصدر وسم عرفان خان بالإنجليزية (#IrrfanKhan) الترند العالمي على تويتر، ونعاه رواد مواقع التواصل ونجوم بوليوود، من بينهم النجم أميتاب باتشان.

T 3516 – .. just getting news of the passing of Irfaan Khan .. this is a most disturbing and sad news .. 🙏

An incredible talent .. a gracious colleague .. a prolific contributor to the World of Cinema .. left us too soon .. creating a huge vacuum ..

Prayers and duas 🙏 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 29, 2020

واشتهر عرفان خان -وهو أب لولدين- عالميًا بدوره في فيلم "المليونير المتشرد" الحائز على 8 جوائز أوسكار.

وولد الممثل الهندي عرفان خان في جايبور بولاية راجستان في الهند، لعائلة تنتمي مسلمة، والدته بيجون من عائلة تونك حكيم، وعمل والده في إدارة تجارة الإطارات.

وانطلق النجم الراحل في مسيرته السينمائية في ثمانينيات القرن العشرين، وشارك في حوالي مئة فيلم وحصد جوائز عدة.

لكن حياته اتخذت منحى مأساويا في 2018 مع تشخيص إصابته بالسرطان، وتوقف لفترة عن العمل لتلقي العلاج في لندن برفقة عائلته، قبل العودة للمشاركة في فيلمه الأخير سنة 2017 "أنغريزي ميديوم".

وفي مقابلة مع صحيفة "مومباي ميرور" الشهر الماضي، وصف خان حياته بعد المرض بأنها "رحلة لا تنسى في لعبة القطار السريع مع قليل من الدموع وكثير من الضحكات".

وبعد يوم واحد فقط على وفاة خان، توفي اليوم النجم الهندي الشهير ريشي كابور عن عمر يناهز 67 عاما في مستشفى بمدينة مومباي، بعد صراع أيضًا مع سرطان الدم. وقد أمضى نجم بوليوود الراحل معظم العام الماضي في نيويورك لتلقى العلاج.

Inna lillahi wa inna alayhi rajeoon. Rest in Peace Irfan Khan. This is not sinking in. One of the nations finest artist, a talent with few parallels, a human being who left a mark on each one of us. His mom passed away on saturday. Tragic beyond words, I am just shattered. — Rana Ayyub (@RanaAyyub) April 29, 2020