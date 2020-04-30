شاهد: أعلى المقاطع مشاهدة على الجزيرة مباشر "فيسبوك" خلال شهر

حققت عدد من مقاطع الفيديو المنشورة على صفحة الجزيرة مباشر بموقع فيسبوك، ملايين المشاهدات والتفاعلات خلال شهر أبريل/نيسان من العام الجاري.

وهذه أبرز المقاطع الأعلى مشاهدة خلال الشهر:

مجلة نيوزويك الأمريكية: هكذا تحمي تعاليم النبي محمد "صلى الله عليه وسلم" من انتشار فيروس كورونا. حصد هذا المقطع أكثر من 6 ملايين و800 ألف مشاهدة خلال 3 أسابيع.

حلقة جديدة لعبدالله الشريف، والتي جاءت تحت عنوان "المعيز" وتصدر بعدها وسما (#المعيز) و(#عبدالله_الشريف) التفاعل على تويتر في مصر عقب الحلقة، وحقق المقطع أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

مقياس رقمي لتحديد مواعيد عودة الحياة لما كانت عليه قبل كورونا، وهي فقرة ضمن برنامج "المسائية" على شاشة الجزيرة مباشر، وحصد المقطع مليونين ونصف المليون مشاهدة.

قناة العربية تغضب المغاربة بعد بثها مقطعًا يسخر من رئيس الحكومة سعدالدين العثماني، وهي فقرة ضمن برنامج "هاشتاج" على شاشة الجزيرة مباشر، وحقق المقطع أكثر من مليونين و200 ألف مشاهدة، خلال أسبوعين.

مشاهد مؤلمة في نيويوك.. وفيات كورونا من المسلمين لا تجد صناديق للدفن بسبب تفشي الوباء. في تلك الفقرة حاورت الجزيرة مباشر بكر منصور الشاب الأردني الذي قام بالتصوير، وحصد المقطع أكثر من مليون و700 ألف مشاهدة.

أحد المتعافين من فيروس كورونا: وجدت راحتي وشفائي أنا وزوجتي الحامل في 5 أيام فقط من خلال "شرب القرنفل" وجميع التحاليل كانت سلبية، وهو المقطع الذي حقق أكثر من مليون و100 ألف مشاهدة خلال أسبوع.

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