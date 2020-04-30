أحدب وشاحب وذو كرش.. تعرف على شكل مدمن الألعاب الإلكترونية عام 2040

قام موقع "كازينو أون لاين" بتجميع نتائج عدد من النظريات حول تأثير الألعاب الإلكترونية على الإنسان. وبناء عليه، ابتكر رسما تخطيطيا لما يمكن أن يبدو عليه اللاعبون بعد مرور 20 عامًا.

وأطلق الموقع على اللاعب المستقبلي اسم "مايكل"، وهذه حالته الجسدية المتوقعة عام 2040 ما لم يغير عاداته الخاطئة:

أحدب: مع مرور الوقت واستمرار الجلوس والتركيز أمام شاشة للعب، يتغير شكل الجسم، ويتقوس الظهر أي يحدودب، وتغوص رقبتك بين كتفيك، ويتقارب الكتفان ويصبحان مستديرين.

متلازمة النفق الرسغي هي حالة ناتجة عن الإفراط في استخدام فأرة الكمبيوتر ولوحة المفاتيح، ويتسبب الضغط على النفق الرسغي في الضغط على الأعصاب، ويشعر المريض بألم حاد في اليد، وقد يمتد إلى الذراع والكتف، مما يستلزم الجراحة لو لم يتم العلاج في الوقت المناسب.

تشوه في الإبهام وبثور في أطراف الأصابع من فرط الاستخدام، كما يعاني من اضطراب الأظافر الناجم عن صدمة متكررة مثل النقر على أظافر على لوحة المفاتيح أو وحدة التحكم.

الإصابة بالتهاب المفاصل.

ظهور حلقات سوداء تحت العينين من فرط الجلوس أمام الشاشة يوميا.

الإصابة بمتلازمة إجهاد العين الرقمي: تصبح العيون جافة ولونها أحمر مثل الدم، وتصعب الرؤية بسبب الشعور بالضبابية أو الرؤية المزدوجة.

تساقط الشعر بسبب قلة العرض للشمس ونقص فيتامين د.

الإفراط في استخدام سماعات الرأس أثناء اللعب على مدار عشرين عامًا يمكن أن يسبب تشوهًا في الجمجمة.

نمو الشعر حول الأذنين بسبب قلة التهوية، وعدم نشاط الدورة الدموية لقلة الحركة، وهذه آلية دفاعية يقوم بها الجسم لحماية الأذنين من الأوساخ إذا لم يتم إزالتها.

البدانة: تنجم مشاكل التغذية ليس فقط بسبب الخمول، ولكن أيضا لأن بعض اللاعبين ينسوا تناول الطعام لأوقات طويلة، وعندما يتذكروا، عادة ما يلجؤوا إلى الوجبات السريعة والسهلة ذات السعرات الحرارية العالية إلى جانب الكثير من المشروبات الغازية، لذلك على مر السنين سوف تتراكم الدهون، ويظهر الكرش والترهلات بوضوح.

الإصابة بالأكزيما، وهو مرض جلدي بسبب بعض الأطعمة المحفزة والهواء الجاف والضغط. يتسبب الإجهاد المستمر في جلسات الألعاب المكثفة في إطلاق هورمون الكورتيزول، الذي يمكن أن يزيد الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، ويسبب اندلاع الأكزيما.

شحوب الجلد بسبب عدم التعرض للشمس، ونقص فيتامين D و B-12، واستهلاك الكثير من الأطعمة السريعة.

الإصابة بالدوالي بسبب الجلوس لفترات طويلة دون حركة، مما يؤدي إلى عدم عمل صمامات الأوردة بشكل صحيح، ويسمح للدم بالتسرب والتدفق للخلف.

تورم الكاحلين: بسبب الجلوس لفترات طويلة من الوقت، سوف يتورم الكاحلان، لأن الإنسان عندما لا يتحرك لفترة طويلة، لا يمكن للعضلات ضخ السوائل مرة أخرى نحو القلب، لذلك تظل السوائل والدم حول الكاحلين، مما يسبب التورم وعدم الراحة.

الأمراض المزمنة التي يعاني منها مايكل عام 2040 (كازينو أون لاين)

ويطرح الموقع عددا من الأنشطة الصحية لتجنب الوصول إلى حالة "مايكل" بعد مرور سنوات، وهي:

الرياضة: ممارسه التمارين الرياضية تنشط العضلات وتقلل من آلامها وتساعد في معالجة السمنة.

منع إجهاد العين: احرص على إضاءة الغرفة أثناء اللعب، وتذكر أن تريح عينيك أيضًا عن طريق أخذ فترات راحة بين الألعاب.

اتباع حمية صحية: تناول الطعام الصحي، لا ليفيد جسمك فحسب، بل لسيساعدك أيضا على تحسين أدائك في اللعب، والتركيز، واتخاذ قرارات صائبة.

الجلوس الصحيح: سيقيك من آلام العظام والعضلات، ويحميك من تقوس الظهر، وينبغي اختيار كرسي جيد، وتأكد من أن شاشتك في مستوى العين.

تجنب المشروبات الغازية والطاقة، واحرص على شرب الماء لإبقاء جسمك رطبا وصحيا.

مايكل مصاب بتشوه اليدين والتهاب الأعصاب بسبب إدمان الألعاب الإلكترونية (كازينو أون لاين)

العبها صح

لأول مرة، يتكاتف العالم كله كي يستمتع محبو الألعاب الإلكترونية باللعب دون تأنيب ضمير، دون التحذير الكاف من مصير "مايكل".

قامت منظمة الصحة العالمية بترويج حملة #PlayApartTogether لتشجيع الشباب والأطفال على الترفيه والبقاء على تواصل اجتماعي أثناء العزل المنزلي.

كما تعاونت مع كبرى شركات ألعاب الفيديو لإتاحة ألعاب الفيديو مجانا لتجاوز هذا الوقت الصعب، خاصة وأن اللعب من بين البدائل القليلة للترفيه والتفاعل الاجتماعي حاليا مع إغلاق دور السينما، وتعطل الدراسة في المدارس والجامعات، وغلق الأندية الرياضية، واعتزال كافة الأنشطة الاجتماعية، والمكوث في البيت للوقاية من العدوى بفيروس كورونا.

شبح "مايكل" يطارد كل مدمني الألعاب الإلكترونية (كازينو أون لاين)

ويتندر الجميع، كيف تشجع منظمة الصحة العالمية على الألعاب الإلكترونية، رغم أنها أدرجت إدمان الألعاب الإلكترونية ضمن الاضطرابات النفسية؟.. لذلك تحاول بعض الحملات توعية الناس بأن اللعب خيار ترفيهي جيد، ووسيلة للتواصل الاجتماعي، ما لم يصل إلى مرحلة الإدمان.

ودشن موقع تويتر حملة إلكترونية عبر وسم #دايما_العبها_صح؛ لتوعية اللاعبين بضرورة الحرص على التوازن، والحفاظ على الأنشطة البدنية والذهنية لتجنب مخاطر الألعاب الإلكترونية.

وتعاون مع الحملة عدد من مدوني الألعاب العرب، وتفاعل معها رواد تويتر، وشاركوا في تحديات تمارين الضغط.

الألعاب الإلكترونية الجماعية من الوسائل المتاحة للتفاعل الاجتماعي في العزل المنزلي ولكن بشروط (غيتي)

تجنب المخاطر النفسية والأخلاقية

ذكر موقع "ذا كونفرسيشن" الأسترالي أنه منذ سريان الجائحة في العالم، ازداد الطلب على الألعاب الإلكترونية بأعداد قياسية، وأصبح ملايين اللاعبين متواصلين اجتماعيا بفضل الخدمات عبر الإنترنت مثل Xbox Live وPlayStation Plus وNintendo Switch Online وSteam على سبيل المثال.

وأشار مستشار تحليل الألعاب نايك ني إلى أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع الناس إلى العب، هو الحرص على التفاعل الاجتماعي، والدردشة مع الآخرين، وتكوين صداقات في ظل العزل المنزلي.

وإلى جانب المخاطر الجسدية، توجد مخاطر أخلاقية ونفسية لإدمان الألعاب الإلكترونية؛ مثل التأثر بالعنف في بعض الألعاب، العصبية والانفعال، والتنمر، وتبادل الشتائم.

لذا يوصي الموقع باللعب مع أفراد الأسرة أو العائلة، ولعب الألعاب المفيدة مثل Minecraft لأنها متاحة على جميع منصات الألعاب، كما أنها لعبة صديقة للعائلة تشجع على الإبداع والعمل الجماعي وحل المشكلات ، وتقدم إصدارا من اللعبة مع دروس متوفرة في الرياضيات والعلوم وفنون اللغة والتاريخ والفنون البصرية.

كما يقترح على الآباء والأبناء تشجيع الجد والجدة على اللعب للترفيه على أنفسهم عبر الهاتف بدلا من لعبة التحكم لأنها أسهل لهم، وعادة ما يفضلون ألعاب مثل كاندي كراش Candy Crush ووردس أف فريندز Words with Friends.

من المخاطر النفسية والأخلاقية للألعاب الإلكترونية التحريض على العنف، وتبادل الشتائم، والتنمر (غيتي)

اللعب مع الأصدقاء

أما عن طريقة اللعب مع الأصدقاء، فيمكن اختيار خاصية مشاركة اللعب أو Share Play، وهي طريقة للعب الجماعي في الكثير من الألعاب، وتتيح اللعب مع صديقك دون أن يرى اللعبة، كما يمكنك إيقاف مشاركة اللعب، ومنع صديقك من مواصلة اللعب أو الإضرار بك مثل مسح حسابك أو أي شيء من هذا القبيل، ولذا تستطيع بكل بساطة أن تخرج من المجموعة التي أنشأتها لمشاركة اللعب.

كما يشير موقع "سيلف" إلى أن منصة زووم Zoom هي الأكثر شيوعا في الألعاب الإلكترونية لأنها مجانية، وتسهل مشاركة الشاشة لمدة تصل إلى 40 دقيقة، وإذا كنت تعتقد أن ألعابك ستستمر لفترة أطول من ذلك، يمكنك غلق المكالمة ثم إعادة الاتصال كل 40 دقيقة.

كما أن تطبيقي Skype وGoogle Hangouts مجانيان وسهلا الاستخدام في مكالمات الفيديو ومشاركة الشاشة. وبالنسبة إلى Skype، ستحتاج إلى تنزيل البرنامج وإعداد حساب. أما تطبيق Google Hangouts، فلا يحتاج لحساب خاص طالما أن المضيف لديه حساب Gmail أو Google، ويمكن أن يفتح التطبيق في نافذة متصفح ودعوة المشاركين وبدء مكالمة فيديو.

وبالطبع، إذا كان كل شخص في مجموعتك لديه هاتف آيفون أو آيباد أو جهاز كمبيوتر ماك Mac، فيمكنك استخدام "فيس تايم" FaceTime للعب الجماعي دون حاجة للتسجيل.

التحديات لعبتنا 😤 .. والحين أتحدى المميز @Nsoo7y في تمرين الضغط المهم لاتنسوا تتابعونا بكرة .. في جلسة حوارية خفيفة وحلوه مع الشباب المشاركين في الحملة .. راح تبث الساعة 8 بتوقيت السعودية على حساب @TwitterMENA و #دايما_العبها_صح pic.twitter.com/s0IXfjPpLA — جعفر سميث 🇸🇦 (@MrJafarSmith) April 6, 2020

واضح اني محتاج اشتغل اكثر على لياقتي وانا في البيت 😅 برافو جعفر @MrJafarSmith …. نتحدى بعض ثاني بعد اسبوع… او اثنين احسن 😂😂#دايما_العبها_صح وبكرا هنجتمع كلنا في جلسة حوارية الساعة ٨ بتوقيت السعودية … طبعًا اون لاين على @TwitterMENA pic.twitter.com/PuqIfUZNQf — عمرو نصوحي (@Nsoo7y) April 6, 2020

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