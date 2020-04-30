أحدب وشاحب وذو كرش.. تعرف على شكل مدمن الألعاب الإلكترونية عام 2040

قام موقع "كازينو أون لاين" بتجميع نتائج عدد من النظريات حول تأثير الألعاب الإلكترونية على الإنسان. وبناء عليه، ابتكر رسما تخطيطيا لما يمكن أن يبدو عليه اللاعبون بعد مرور 20 عامًا.
وأطلق الموقع على اللاعب المستقبلي اسم "مايكل"، وهذه حالته الجسدية المتوقعة عام 2040 ما لم يغير عاداته الخاطئة:
ويطرح الموقع عددا من الأنشطة الصحية لتجنب الوصول إلى حالة "مايكل" بعد مرور سنوات، وهي:
لأول مرة، يتكاتف العالم كله كي يستمتع محبو الألعاب الإلكترونية باللعب دون تأنيب ضمير، دون التحذير الكاف من مصير "مايكل".
قامت منظمة الصحة العالمية بترويج حملة #PlayApartTogether لتشجيع الشباب والأطفال على الترفيه والبقاء على تواصل اجتماعي أثناء العزل المنزلي.
كما تعاونت مع كبرى شركات ألعاب الفيديو لإتاحة ألعاب الفيديو مجانا لتجاوز هذا الوقت الصعب، خاصة وأن اللعب من بين البدائل القليلة للترفيه والتفاعل الاجتماعي حاليا مع إغلاق دور السينما، وتعطل الدراسة في المدارس والجامعات، وغلق الأندية الرياضية، واعتزال كافة الأنشطة الاجتماعية، والمكوث في البيت للوقاية من العدوى بفيروس كورونا.
ودشن موقع تويتر حملة إلكترونية عبر وسم #دايما_العبها_صح؛ لتوعية اللاعبين بضرورة الحرص على التوازن، والحفاظ على الأنشطة البدنية والذهنية لتجنب مخاطر الألعاب الإلكترونية.
وتعاون مع الحملة عدد من مدوني الألعاب العرب، وتفاعل معها رواد تويتر، وشاركوا في تحديات تمارين الضغط.
ذكر موقع "ذا كونفرسيشن" الأسترالي أنه منذ سريان الجائحة في العالم، ازداد الطلب على الألعاب الإلكترونية بأعداد قياسية، وأصبح ملايين اللاعبين متواصلين اجتماعيا بفضل الخدمات عبر الإنترنت مثل Xbox Live وPlayStation Plus وNintendo Switch Online وSteam على سبيل المثال.
وأشار مستشار تحليل الألعاب نايك ني إلى أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع الناس إلى العب، هو الحرص على التفاعل الاجتماعي، والدردشة مع الآخرين، وتكوين صداقات في ظل العزل المنزلي.
وإلى جانب المخاطر الجسدية، توجد مخاطر أخلاقية ونفسية لإدمان الألعاب الإلكترونية؛ مثل التأثر بالعنف في بعض الألعاب، العصبية والانفعال، والتنمر، وتبادل الشتائم.
لذا يوصي الموقع باللعب مع أفراد الأسرة أو العائلة، ولعب الألعاب المفيدة مثل Minecraft لأنها متاحة على جميع منصات الألعاب، كما أنها لعبة صديقة للعائلة تشجع على الإبداع والعمل الجماعي وحل المشكلات ، وتقدم إصدارا من اللعبة مع دروس متوفرة في الرياضيات والعلوم وفنون اللغة والتاريخ والفنون البصرية.
كما يقترح على الآباء والأبناء تشجيع الجد والجدة على اللعب للترفيه على أنفسهم عبر الهاتف بدلا من لعبة التحكم لأنها أسهل لهم، وعادة ما يفضلون ألعاب مثل كاندي كراش Candy Crush ووردس أف فريندز Words with Friends.
أما عن طريقة اللعب مع الأصدقاء، فيمكن اختيار خاصية مشاركة اللعب أو Share Play، وهي طريقة للعب الجماعي في الكثير من الألعاب، وتتيح اللعب مع صديقك دون أن يرى اللعبة، كما يمكنك إيقاف مشاركة اللعب، ومنع صديقك من مواصلة اللعب أو الإضرار بك مثل مسح حسابك أو أي شيء من هذا القبيل، ولذا تستطيع بكل بساطة أن تخرج من المجموعة التي أنشأتها لمشاركة اللعب.
كما يشير موقع "سيلف" إلى أن منصة زووم Zoom هي الأكثر شيوعا في الألعاب الإلكترونية لأنها مجانية، وتسهل مشاركة الشاشة لمدة تصل إلى 40 دقيقة، وإذا كنت تعتقد أن ألعابك ستستمر لفترة أطول من ذلك، يمكنك غلق المكالمة ثم إعادة الاتصال كل 40 دقيقة.
كما أن تطبيقي Skype وGoogle Hangouts مجانيان وسهلا الاستخدام في مكالمات الفيديو ومشاركة الشاشة. وبالنسبة إلى Skype، ستحتاج إلى تنزيل البرنامج وإعداد حساب. أما تطبيق Google Hangouts، فلا يحتاج لحساب خاص طالما أن المضيف لديه حساب Gmail أو Google، ويمكن أن يفتح التطبيق في نافذة متصفح ودعوة المشاركين وبدء مكالمة فيديو.
وبالطبع، إذا كان كل شخص في مجموعتك لديه هاتف آيفون أو آيباد أو جهاز كمبيوتر ماك Mac، فيمكنك استخدام "فيس تايم" FaceTime للعب الجماعي دون حاجة للتسجيل.
التحديات لعبتنا 😤 .. والحين أتحدى المميز @Nsoo7y في تمرين الضغط
المهم لاتنسوا تتابعونا بكرة .. في جلسة حوارية خفيفة وحلوه مع الشباب المشاركين في الحملة .. راح تبث الساعة 8 بتوقيت السعودية على حساب @TwitterMENA
و #دايما_العبها_صح pic.twitter.com/s0IXfjPpLA
— جعفر سميث 🇸🇦 (@MrJafarSmith) April 6, 2020
واضح اني محتاج اشتغل اكثر على لياقتي وانا في البيت 😅
برافو جعفر @MrJafarSmith …. نتحدى بعض ثاني بعد اسبوع… او اثنين احسن 😂😂#دايما_العبها_صح
وبكرا هنجتمع كلنا في جلسة حوارية الساعة ٨ بتوقيت السعودية … طبعًا اون لاين على @TwitterMENA pic.twitter.com/PuqIfUZNQf
— عمرو نصوحي (@Nsoo7y) April 6, 2020
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