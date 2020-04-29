مجانا ولمدة محدودة.. 14 ألف دورة تدريبية و11 مليون كتاب بين يديك

تطرح الشركات العالمية دورات مجانية في شتي التخصصات، وتمنح شهادات دولية تفيد في مجالات الدراسة والعمل، في إطار مبادرات للتخفيف عن الملايين حول العالم الآثار النفسية للعزل المنزلي.

قام موقع كلاس سنترال بجمع عروض مجانية لعشرات الآلاف من الدورات والشهادات في تخصصات شتى.. فانتهر الفرصة، واشحذ همتك وانهل من موارد العلم المجانية عبر المنصات التالية:

المنصة التعليمية الشهيرة كورسيرا:

تطرح 85 دورة تدريبية بصورة مجانية مع شهادات معتمدة من كبرى الجامعات الأمريكية في العديد من التخصصات كعلم النفس والحاسب الآلي والتاريخ وتحليل البيانات والعديد من الدورات الأخرى. يبلغ سعر الدورة عادة ما بين 49 – 79 دولارا أمريكيا. ولكنها الآن مجانية تماما حتى تاريخ 30 مايو/أيار القادم.

منصة التعليم فيوتشر ليرن:

توفر 50 دورة تدريبية مجانية مع شهادات معتمدة من جامعات أوربية وأسترالية في مجالات رقمية عديدة، كالتحليل والتسويق الإلكتروني والتاريخ واللغة الإنجليزية وغيرها.

كما طرحت مؤخرا 16 دورة تدريبية مميزة بالتعاون مع جامعات أسترالية شهيرة في تخصصات العلوم النفسية بدون مقابل. وتتراوح جميع دورات فيوتشر ليرن ما بين 30 – 89 دولارا للدورة الواحدة، ولكنها متاحة الآن بصورة مجانية تماما، وتنتهي العروض في 30 يونيو/حزيران القادم.

جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية:

تعرض 55 دورة تدريبية مجانية نادرة ومثيرة للاهتمام في مجال الزراعة والطاقة والماء والغابات والحياة البرية والمزارع الحيوانية وجودة الطعام وغيرها من الدورات، وينتهي العرض العرض في 30 أبريل/نيسان الجاري.

موقع بلورالسايت الضخم:

يحتوي على أكثر من 7000 دورة تدريبة، ويتميز بأن دوراته التدريبية تبدأ – في العادة – من الصفر وحتى المستوى الاحترافي، ويبلغ اشتراكه الشهري 29 دولارا، ويسمح لك بدراسة كل الدورات التي تغطي تقريبا كل تخصصات الحاسب الآلي من البرمجة والشبكات وأمن الشبكات ومجال المشروعات.

يقدم الموقع خدماته الآن مجانًا، وحتى نهاية 30 أبريل/نيسان الجاري.

موقع سكيل شير:

يحتوي على أكثر من 2000 دورة في مجالات الفن والإدارة والأعمال، ويوفر حاليًا إمكانية الحصول على اشتراك لمدة شهرين كاملين دون مقابل، بدلًا من دفع 15 دولارا أمريكيا شهريًا.

موقع يوديمي:

يعلن عن توفر 704 دورات تدريبية مع الشهادات بصورة مجانية في مجالات عديدة، كاللغات والقيادة والأعمال والبرمجة. تبلغ سعر الدورة في الأوقات العادة من 19-199 دولارا أمريكيا.

جامعة ريدس:

أعلنت عن توفير 60 ساعة دراسية مجانية في تخصصات لغة الجافا وتطوير التطبيقات. ينتهي العرض في 12 مايو المقبل.

أكاديمية اديوكود الشهيرة:

تختص بتعليم البرمجة بصورة تفاعلية للأطفال والمراهقين وأولياء الأمور، وقد أعلنت عن توفير شهرين مجانا للاستفادة غير المحدودة بجميع دوراتها التدريبية بدلا من 15 دولارا للشهر الواحد. ينتهي العرض في 31 مايو المقبل.

شركة لينكس فونديشن:

قامت بطرح 500 دورة تدريبية مجانية في مجالات اللينكس المتعددة، مع إمكانية الحصول على الشهادة الدولية بصورة مجانية أيضا في حالة تسجيل الطلب قبل يوم 30 أبريل الجاري.

موقع جيت برينز:

يشتهر الموقع بتقديم دورات متخصصة في تطوير المواقع ولغات البرمجة مثل البايثون والجافا، وقد طرح 150 ساعة مجانية لدوراته المتخصصة، مع توافر شهادات للمتدربين.

موقع اكس واي زد كودينغ:

يقدم دورات تفاعلية ذات مسارات تعليمية واضحة في مجال البرمجة وتطوير المواقع.

أعلن عن توفير شهر مجانا للدخول غير المحدود لجميع دوراته التدريبية.

شركة ساس:

تختص في التحليل وعلوم البيانات، طرحت شهرا مجانيا في إحدى أقوي دورات (علوم البيانات)، والتي تحتوي على برامج في الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة والتحاليل المتقدمة، وتبلغ التكلفة السنوية للدورة 1295 دولارا أمريكيا.

موقع كودينج بلوكس:

يوفر دورة مجانية مدتها 15 ساعة في حل مشاكل البرمجة. العرض مستمر حتى تاريخ 30 أبريل الجاري.

موقع آب بريويري:

متخصص في لغة دارت وتطوير التطبيقات. أعلن عن دورة تطوير التطبيقات المجانية مدتها 10 ساعات. سعر الدورة قبل الخصم هو 12 دولارا أمريكيا.

موقع سوليد سيل:

أعلن عن توفير دورة في الريآكت وصناعة تطبيقات الأخبار. تبلغ مدة الدورة 3 ساعات، وقيمتها قبل العرض هو 199 دولارا أمريكيا.

شركة نيكون:

تشتهر بتصنيع الكاميرات الاحترافية، وقد أعلنت عن طرح 10 دورات مجانية في برنامج الفوتوشوب. قيمة كل دورة على حدة قبل العرض 40 دولارا أمريكيا.

موقع سكرايبد:

يحتوي على ملايين من الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية والمجلات.. يوفر استخدام محتوى الموقع لمدة شهر مجاني. قيمة الاشتراك قبل العرض 9 دولارات وآخر يوم للاشتراك هو ٣٠ أبريل الجاري.

موقع بيت ديجري:

يطرح أكثر من 50 دورة مجانية في مجالات التصميم والعملات الالكترونية والإدارة وغيرها من المجالات.

موقع روسيتا ستون:

يعد الأشهر في العالم في تعليم اللغات الفرنسية والإسبانية والإنجليزية وأكثر من 20 لغة أخرى. ويمنح اشتراكا مجانيا للطلبة لمدة 3 أشهر.

شركة غوغل:

طرحت خدمة التدريب على استخدام خدمتها السحابية المميزة للعاملين عن بعد لمدة شهر مجانا. قيمة الاشتراك قبل العرض 49 دولارا أمريكيا وينتهي التسجيل يوم 30 أبريل الجاري.

شركة آي بي:

طرحت 100 دورة مجانية تغطي العديد من منتجاتها على سبيل المثال منصة واتسون وخدماتها السحابية وأنظمتها الصحية.

شركة أوراكل:

تعرض 6 دورات تدريبية في قواعد البيانات والبنية التحتية بصورة مجانية كما أنها طرحت إمكانية التقديم على الامتحانات الدولية الخاصة بالشهادات السابقة مجانا أيضا. قيمة امتحان الشهادة الواحدة قبل العرض ٢٤٥ دولارا أمريكيا.

شركة مايكروسوفت:

طرحت تدريب وشهادة لمنصة أزور مجانا. قيمة الاشتراك قبل العرض 100 دولار أمريكي.

شركة تابلو:

شركة هامة في عالم عرض البيانات. تمنح 3 أشهر تدريبية مجانا على برنامجها الشهير. قيمة الاشتراك قبل العرض 15 دولارا أمريكيا للشهر الواحد.

موقع برو جيت التقني:

طرح 15 دورة مجانية في مجالات برمجة البايثون والجافا سكريبت وغيرها. قيمة الاشتراك قبل العرض 10 دولارات أمريكية للشهر الواحد.

أكاديمية موذ:

تعرض 25 دورة مجانية متخصصة في تحسين محركات البحث. قيمة الدورة الواحدة قبل العرض 5-200 دولار أمريكي. العرض ساري حتى 31 مايو/أيار المقبل.

برودكت سكول:

يوفر 3 دورات مجانية متخصصة في إدارة المنتج للمبتدئين وغير المبتدئين، وقيمة الدورة قبل العرض تتراوح ما بين 1000- 2000 دولار أمريكي.

موقع بي بي أيه:

يشتهر بتقديم دورات متخصصة في التصوير الاحترافي، ويوفر حاليا 1100 دورة مجانية. تبلغ قيمة الاشتراك قبل العرض 15 دولارا أمريكيا للشهر الواحد، والعرض ساري حتى 31 مايو المقبل.

معهد إدارة المشاريع:

يطرح 10 ساعات مجانية في تخصص إدارة المشروعات.

موقع كيلبي ون:

يوفر أكثر من 20 دورة مجانية في مجال التصوير والفوتوشوب والاضاءة وغيرها. تبلغ قيمة الاشتراك قبل العرض 10 دولارات، ومتاح مجانا حتى 30 أبريل الجاري.

موقع دوموستيكا:

يقدم 20 دورة مجانية في مجال الرسم والتصميم وغيرها. قيمة الاشتراك قبل العرض 10 دولارات للشهر الواحد.

موقع ريل بايثون:

يطرح 4 دورات مجانية في لغة البرمجة بايثون، وتقدر قيمة الاشتراك قبل العرض 20 دولار للشهر الواحد.

موقع هوم سكول بيانو:

يطرح 10 ساعات مجانية من دروس البيانو والتي تحتوي على فيديوهات تعليمية ودروس تدريبية حية. قيمة الاشتراك قبل العرض 17 دولارا للشهر الواحد.

موقع فيندر:

موقع متخصص في تعليم الجيتار، ويقدم حاليا 3 أشهر تدريب مجانية تشمل كل دوراته (2500 دورة). تقدر قيمة الاشتراك قبل العرض 10 دولارات أمريكية للشهر الواحد، ويسري العرض حتى 31 مايو في دول محدودة.

موقع ميلك ستريت:

يوفر 10 دورات مجانية في أساسيات الطبخ، وتبلغ قيمة الاشتراك قبل العرض 20 دولارا سنويا.

موقع باكيت:

يقدم 15 دورة مجانية في مجال البرمجة بلغة البايثون والجافا وغيرها. قيمة الاشتراك قبل العرض ٢٠ دولارا للشهر الواحد، ويسري العرض حتى 30 مايو المقبل.

موقع آيه سي آم ديجيتال ليبري:

يوفر دخولا مجانيا شاملا لمئات المطبوعات المتخصصة في مجال الحوسبة المتقدمة، وذلك حتى نهاية مايو المقبل.

موقع أنيوال ريفيو:

موقه شهير في مجتمع الباحثين، ويمنح دخولا مجانيا شاملا لجميع المجلات العلمية المتخصصة في شتى العلوم الطبية والبيولوجية وغيرها، ويسرى العرض حتى 30 أبريل الجاري.

موقع سايتيشن:

يطرح دخولا مجانيا شاملا والذي يحتوي على أبحاث ومقالات المعهد الأمريكي للفيزياء. العرض ساري حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٠.

موقع إنترنت آركيف:

يتبع مكتبة الطوارئ الوطنية، وقد أعلن عن توفير 1.3 مليون كتاب بصيغة إلكترونية مجانا للقراءة.

موقع يونيتي:

يطرح دخولا مجانيا شاملا لجميع الدورات في مجال الألعاب، وتبلغ قيمة الاشتراك قبل العرض 15 دولارا للشهر الواحد.

موقع أوتو سباي:

يتخصص في علوم الأدلة الشرعية الرقمية، ويطرح حاليا 8 ساعات من الدورات التدريبية المتخصصة. تصل قيمة الدورة قبل العرض 495 دولارا أمريكيا، ويسري العرض حتى منتصف مايو المقبل.

موقع إلاستيك:

يوفر 20 ساعة من الدورات التدريبية المتخصصة في محرك بحث إلاستيك. تصل قيمة بعض الدورات قبل العرض 200 دولار أمريكي.

إعداد وترجمة: محمد علي

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