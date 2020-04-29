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لماذا تعد البامية والباذنجان من الفواكه؟ وماذا عن هوية الطماطم؟

اعتقد الناس لفترات طويلة أن الطماطم ثمار سامة
اعتقد الناس لفترات طويلة أن الطماطم ثمار سامة
29/4/2020

لطالما حيرت الطماطم الناس، مرة لارتفاع أسعارها في بعض المواسم، ومرات لاعتبارها فاكهة وليس خضارا؟ فما الفرق بين الفواكه والخضروات؟ ولماذا تعتبر الكوسة والفلفل من الفواكه؟

يعتقد البعض أن الفواكه هي النباتات الحلوة، والخضروات هي النباتات المالحة أو اللاذعة، والمستخدمة في الطبخ والسلطات، ولكن علم النبات له رأي آخر.

يوضح موقع "هيلث أون لاين" أن علم النباتات يصنف الفواكه والخضروات على أساس أي جزء من النبات قد خرجت منه؛ إذ تتطور الفاكهة من زهرة النبات، في حين يتم تصنيف الأجزاء الأخرى من النبات على أنها خضروات.

كما تحتوي الفاكهة على بذور، وقد تتكون الخضروات من الجذور والسيقان والأوراق.

الطعم وطريقة الطهي لا يحددان تصنيف الفواكه والخضراوات (يوسبلاش)

وقد أثارت الطماطم جدلا كبيرا عبر التاريخ، وكان يعتقد لآلاف السنين أنها ثمرة سامة، وبعد أن ألفها الناس، تجادلوا: هل تنتمي إلى الخضراوات أم إلى الفواكه؟

وتحولت هويتها إلى قضية كبيرة داخل أروقة المحكمة العليا الأمريكية عام 1893، بسبب ارتفاع الضرائب على استيراد شحنة طماطم على اعتبار أنها من الفواكه، وهو ما أثار الجدل، وبعد أخذ ورد، قضت المحكمة بأن الطماطم تعد من الفواكه وفقا لعلم النباتات، ولكنها تعامل تجاريا معاملة الخضروات وفقا لواقع الاستخدام بين الناس.

من الأخطاء الشائعة اعتبار الطماطم والباذنجان والفلفل من الخضراوات (يوسبلاش)

وإليك أشهر الفواكه التي يعدها الناس من الخضروات، وهي ليست كذلك: البامية، الخيار، الفلفل، الباذنجان، الزيتون، القرع، الكوسة، الأفوكادو.

فهل تستحق سلطة الخضراوات إعادة التسمية، لتكون سلطة "الفواكه" مالحة، لتفرقتها عن سلطة الفواكه "الحلوة"؟

الفواكه عبارة عن ثمار النباتات وتحتوي على البذور بداخلها (يوسبلاش)

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