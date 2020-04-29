صدم الأطباء.. عنكبوت ينسج شبكته داخل أذن امرأة (فيديو)

اكتشف طبيب صيني متخصص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، خلال فحص طبي عنكبوتا حيا ينسج شبكته داخل أذن امرأة مسنة، وقام بتصويره مؤكدًا أن حالة المريضة الآن على ما يرام.

وتم تصوير الإجراء بالفيديو من قبل أفراد طبيين من مستشفى ميانيانغ للطب الصيني التقليدي، في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

ولجأت المرأة للطبيب بعد أن اشتكت من الحكة و"ألم اللدغة"، والذي تطور بعد ذلك إلى ألم شديد في الأذن.

وأثناء الفحص عثر الطبيب ليو جون، على كرة حرير داخل قناة أذن المرأة، فأوصى الأطباء على الفور بفحص قناة الأذن بالمنظار، ليفاجأوا بالمشهد الصادم.

وتظهر إحدى اللقطات التي تم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي اللحظة التي عثر فيها الأطباء على عنكبوت يزحف داخل قناة أذن المريضة وينسج شبكته حول الغدد.

الواقعة صدمت الأطباء

وقال الطبيب "لحسن الحظ كان العنكبوت صغيرا بطول 3 ملليمترات، ولم يخترق طبلة الأذن". وأضاف أن عنكبوت الدم كان في الداخل لمدة أسبوع على الأقل.

وقال الطبيب إنهم اضطروا لشل العنكبوت بقطرات الأذن الكيميائية والأدوية السائلة قبل محاولة إزالته باستخدام الملقط بأمان دون الإضرار بسمع المريضة.

وقالت المرأة إنها تعتقد أن العنكبوت ربما زحف في أذنها عندما كانت تعمل في مزرعة كرم.

وقال الطبيب ليو معلقًا "ليس من الشائع أن يتم العثور على حشرات أو حيوانات صغيرة داخل الأذن، لكن هذه ليست حالة منعزلة أيضًا. لقد عالجت مرة أحد المرضى الذي غزت أذنه حشرة ووضعت بيضًا فيما بعد!".

وأضاف الطبيب أن الطريقة الوحيدة لمنع الحشرات من دخول الأذنين هي الحفاظ على مستوى عال من النظافة الشخصية.

وقال "النظافة الشخصية هي المفتاح لمنع ذلك. ولكن إذا دخلت حشرة إلى أذنك، فلا تحاول إزالتها بنفسك. اطلب دومًا مساعدة الطبيب".