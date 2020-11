شاهد: مراسل يظهر بالسروال الداخلي أثناء مقابلة تلفزيونية من المنزل!

حظى مقطع فيديو لمراسل قناة "ABC News" الأمريكية بانتشار واسع حيث ظهر في موقف محرج خلال مقابلة تلفزيونية مرتديا الجزء العلوي من البدلة فقط ظنا أن الجزء السفلي لن يظهر أمام الكاميرا.

وظهر المراسل "ويل رييف" من داخل المنزل أثناء المقابلة التلفزيونية التي بثت مباشرة لبرنامج "غود مورنينغ أمريكا" (good morning america) التلفزيوني، أمس الثلاثاء.

This quarantine is already affecting my vision, nobody sees something strange at the end? Or am I the only one who sees reporter Will Reeve without pants! pic.twitter.com/J9DDIRB6CF

