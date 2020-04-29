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شاهد: مراسل يظهر بالسروال الداخلي أثناء مقابلة تلفزيونية من المنزل!

المراسل "ويل رييف" أثناء ظهوره بالسروال خلال المقابلة التلفزيونية
المراسل "ويل رييف" أثناء ظهوره بالسروال خلال المقابلة التلفزيونية
29/4/2020

حظى مقطع فيديو لمراسل قناة "ABC News" الأمريكية بانتشار واسع حيث ظهر في موقف محرج خلال مقابلة تلفزيونية مرتديا الجزء العلوي من البدلة فقط ظنا أن الجزء السفلي لن يظهر أمام الكاميرا.

وظهر المراسل "ويل رييف" من داخل المنزل أثناء المقابلة التلفزيونية التي بثت مباشرة لبرنامج "غود مورنينغ أمريكا" (good morning america) التلفزيوني، أمس الثلاثاء.

وبعد الانتشار الواسع للصورة والفيديو على مواقع التواصل، علق المراسل عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر"، قائلًا: "لقد وصلت، في أكثر طريقة ممكنة ساخرة على الإطلاق".

ولم تجد ملايين الشركات والمؤسسات الإعلامية حول العالم أفضل من العمل عن بعد -من المنزل- كوسيلة للمحافظة على مستقبلها وإنتاجية موظفيها في ظل ظروف الإغلاق القسرية التي فرضها انتشار جائحة كورونا.
ونجحت برامج الشركات الداخلية الخاصة ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات ورسائل البريد الإلكترونية وغيرها من التقنيات الأخرى في لعب هذا الدور على أكمل وجه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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