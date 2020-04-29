رأسا على عقب.. غيري ترتيب بيتك على طريقة "الفنغ شوي" الصينية

أصبح المنزل في ظل أزمة كورونا، هو المكان الذي نمارس فيه كافة أنشطة الحياة، ويوصي الخبراء بتغير ترتيبه من حين لآخر، لتعزيز الاستقرار النفسي، وتخصيص مساحات للدراسة والعمل والاسترخاء.

من الأساليب المتبعة حديثا رغم عراقتها، هو أسلوب "الفنغ شوي" Feng Shui‏، وقد ساعد الملايين حول العالم على الوصول إلى الانسجام والهدوء وتعزيز الشعور بالراحة.

فكيف يمكن تطبيقه في البيوت العربية؟ وكيف تجعل بيتك مرتعا للطاقة الإيجابية؟.. تجيب على هذا السؤال ليليان الملاح مصممة ديكور داخلي في حوارها مع موقع الجزيرة مباشر:

مصممة الديكور الداخلي ليليان الملاح

ما هو أسلوب الفنغ شوي بشكل مبسط؟ وما فوائده؟

هو أسلوب مبني على فلسفة صينية عريقة تعني بالتناغم مع الفضاء المحيط، وتنعكس إيجابيا على شعور الإنسان بالراحة النفسية في بيته والأماكن المغلقة، وتعمل على تحسين مزاجه وصحته.

يقوم مبدأ الفنغ شوي على فكرة انبعاث الطاقة وامتصاصه، ويتم تطبيقه من خلال تنظيم الأثاث في المنزل، واستخدام الألوان، والتخلص من التكدس، والحرص على دخول الهواء والضوء بقدر كاف للغرف لتعزيز الطاقة الإيجابية في منزلك.

اللون الأحمر يرمز للحماس والحب لو استخدم بطريقة مناسبة (يوسبلاش)

كيف يمكن تطبيق قواعد فنغ شوي في البيوت العربية؟

ليس مطلوبا منك أن تتخلص من أثاث بيتك وبخاصة في ظل إغلاق المحلات والعزل المنزلي، فقط المطلوب مراعاة بعض القواعد التالية في فلسفة فنغ شوي لتحقيق التناغم والسكينة:

يبدأ تحقيق الانسجام من مدخل المنزل، لأن الطاقة الإيجابية تبدأ من الباب الأمامي ووصولا إلى جميع أنحائه. لذلك احرص على إزالة الفوضى أمام البيت وضع نباتات خضراء أمام المدخل.

تخفف من التكديس، واحرص على ترتيب البيت بطريقة تسمح بوجود فراغ يساعد على تدفق الطاقة الإيجابية.

ضع قطع الأثاث بطريقة تسهل المرور داخل الغرف.

رتب المجلس والمكتب بطريقة تجعل ظهر أفراد الأسرة باتجاه الحائط.

ساعد نفسك على العمل بكفاءة من المنزل، من خلال الفصل بين منطقة العمل ومنطقة الاسترخاء والنوم.

تخلص من كل القطع والأدوات التي ترتبط بذكريات مؤلمة، وتمثل عبئا على روحك ومشاعرك.

استخدم قطع المرايا في المنزل لأنها تعكس الطاقة الإيجابية، كما أنها من الناحية النفسية توحي باتساع الغرف.

احرص على وضع النباتات والزهور في كافة أنحاء المنزل، لأنها تعزز الطاقة الإيجابية وتنشر الإحساس بالجمال، واستبدل طبق الفاكهة بالنباتات الطبيعية في غرف النوم.

عزز شعور الاسترخاء في بيتك من خلال وضع نافورة مائية أو حوض ممتلئ بالماء والشموع.

احرص على فهم تأثير الألوان على الحالة النفسية، واستخدمها وفق الدلالات المطلوبة.

مدخل المنزل منفذ الطاقة الإيجابية وفقا لفلسفة فينغ شوي (يوسبلاش)

اترك كافة الأجهزة الإلكترونية وأدوات العمل خارج غرفة نومك.

احرص على نظافة الحمام، وتهويته لأن الرطوبة مسؤولة عن انخفاض الطاقة.

زين مطبخك بالنباتات الخضراء، وداوم على تنظيفه وإزالة البقع وبخاصة على البوتجاز، ورتب الأدراج والأرفف، ونظف الثلاجة باستمرار، وتخلص من روائح القلي والطبخ من خلال التهوية واستخدام المعطرات الآمنة.

يمكن استخدام أسلوب فينغ شوي في البيوت العربية دون حاجة إلى تبديل الأثاث (غيتي)

ما هي دلالات الألوان في فلسفة فنغ شوي؟

توحي الألوان بدلالات مختلفة في الفلسفة الصينية العريقة، وتعد عنصرا رئيسيا في التصميم، وتنقسم ألوان الفنغ شوي بين طاقة الين الباردة وطاقة اليانغ الدافئة، ويؤدي توازن هاتين الطاقتين إلى الكمال، وهذا هو الفارق بينهما:

* ألوان الين:

الأخضر: لون أساسي في تطبيقات فنغ شوي، يرمز إلى الصحة والتوازن والشفاء، ويعزز الشعور بالتغيير والراحة النفسية.

الأزرق: يرمز الأزرق الفاتح إلى السماء والبحر، ويساعد على الشعور بالهدوء والتخلص من التوتر، ويدفع إلى التأمل، أما الأزرق الداكن فهو يرمز إلى العقل والحكمة.

الأبيض: يوحي بالوضوح والدقة، ويضفي شعورا بالمرح والتفاؤل.

الأسود: يرمز إلى العاطفة والسلطة، والمال والدخل.

الأرجواني: لون ملكي في فنغ شوي، ويرمز للشفاء الجسدي والعقلي.

الوردي: هو رمز الحب في فلسفة فنغ شوي.

الفضي: يرمز إلى الرومانسية ويوحي بالثقة والأصالة.

* ألوان اليانغ:

اللافندر: يعزز الاسترخاء والهدوء والتأمل.

الأصفر: استخدام كمية محدودة من اللون الأصفر يرمز للحياة والدفء لارتباطه بأشعة الشمس، أما المبالغة في استخدامه تتسبب في الشعور بالقلق.

البرتقالي: يرمز للتنظيم والتركيز.

الذهبي: يرمز للوعي الروحي.

الأحمر: يرمز إلى الحب والحماس أو الغضب.

البني: يرمز إلى الاستقرار.

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