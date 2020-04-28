فوازير شريهان وعمو فؤاد وطمطم.. "نوستالجيا" رمضان على تيك توك

استعاد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي ذكريات رمضان في طفولتهم؛ بتقليد الأعمال الفنية التي ظهرت على التليفزيون في الثمانينات والتسعينات، وآنست ليالي الصائمين وأطفالهم.

قد يكون أبناء أبناء الثمانينات قد كبروا عمرا، وبلغ بعضهم ذروة الشباب، فمن ولدوا عام 1980 قد بلغوا الأربعين هذا العام، لكن أفئدتهم لا تزال تحتفظ بطفولتها، تستدعيها كلما سنحت الفرصة، تنبش ذكريات الماضي حيث بساطة الحال ورواق البال.

نوستالجيا شهرزاد

لم تسكت شهرزاد عن الكلام المباح لسنوات طويلة، ظلت تشحذ خيال الأطفال والكبار بحكايات "ألف ليلة وليلة"، وها هي تعود الآن على منصة "تيك توك" الصينية.

قدمت الفنانة المصرية شريهان فوازير "ألف ليلة وليلة" على شاشة التليفزيون في رمضان، وتبادلت لسنوات طويلة تقديم الفوازير الرمضانية مع الفنانة نيللي، وأبهرا المشاهدين بخفة ظلهما وجمال الفساتين وجاذبية الاستعراضات، وكان لكل منهما أسلوب خاص، صعَّب الأمر على المشاهدين أن يفضل إحداهما على الأخرى.

نشرت الفنانة شريهان في رمضان هذا العام مقاطع من فوازيرها القديمة على صفحتها بإنستغرام، وقام المتابعون بمشاركة منشوراتها والاحتفاء بها على صفحاتهم وقصصهم.

وقلدت عدد من الفنانات والمدونات على تيك توك مقاطع من فوازير شريهان، وبخاصة "فوازير حاجات ومحتاجات"، مثل الفنانة التونسية درة، والفنانة المصرية سمية الخشاب.

وقد ازداد إقبال الممثلات المحترفات على تقليد المشاهد التمثيلية الشهيرة على تيك توك، خاصة مع أزمة كورونا، ومكوثهن في البيت، وتوقف التصوير في أعمال عديدة.

#العولمه

مسلسلات زمان كان لها نكهه خاصه ومحتواها جميل ، مسلسلات أغلبها تحاكي الواقع حتى الكوميديه بعكس مسلسلات الْيَوم مركزين ع أشكالهم والقصه لا تمت للواقع بأي صله ومن أول حلقه تحلل نهاياتها وتمل منها بعكس مسلسلات زمان شيقه وجميله …. — ‏‏ ‏‏﮼ندى،العمر❥ (@alnadaaa3) April 27, 2020

مسلسلات الزمان القديم كانت تعلمنا الحب والأحترام كانت تعلمنا التسامح والغفران كانت تعلمنا كيف ننصح وكيف نكون ناس لبعض بكل شي ،اما اللحين كلها حرب وزعل وانتقام وضرب وضرر واللي يساعد ع الضرر والتخطيط عليه 💔الله يعيد زمان اول بكل مافيه ❤️ — H🕊 (@haddel97) April 27, 2020

" ازاي انا اقدر اعيش مع واحد وفي نسخة تانية من نفس المشاعر بتروح لوحده تانية كل يوم انا عقلي مش قادر يستوعب كدا ولا مشاعري"

– شكران/ هوانم جاردن سيتي ١٩٩٨ ج٢. pic.twitter.com/2w24Ff2bS6 — فاضلي إكتئباية واحدة وافتح مكئبة (@wownotwow2) April 20, 2020

في استقبال ووداع رمضان

على كثرة الأغاني الجديدة عن رمضان؛ إلا أن العرب كافة استقبلوا الشهر الفضيل بأغنية "رمضان جانا" لعبد المطلب، وعادة ما يودعوه بأغنية "والله لسة بدري يا شهر الصيام"، ويستقبلون العيد بـ "يا ليلة العيد" لأم كلثوم.

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