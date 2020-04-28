البث الحي
منوعات|سلطنة عمان

شاهد: قفزة جنونية لفرنسي من أعلى قمة في سلطنة عمان

28/4/2020

تداول ناشطون عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيديو خاطفا للأنفاس، يظهر لحظة قيام أحد الفرنسيين المغامرين بالقفز من قمة جبل شمس وهي أعلى قمة في سلطنة عمان.

ونجح المقيم الفرنسي في قفزته التي استمرت 24 ثانية من السقوط الحر والتحكم الجيد في المسار غير الرأسي بين تضاريس الجبال.

وقال حساب جبل شمس على موقع إنستغرام إن القفزة لفرنسي من قمة في جبل شمس، والذي يرتفع ثلاثة آلاف متر فوق سطح البحر، ما يجعله أعلى قمة في سلطنة عمان.

ويحظى الجبل بالعديد من الزيارات من قبل محبي التخييم ورياضة المغامرات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من منوعات

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

حريق هائل بسوق في الكويت(فيديو)

فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة (وكالة الأنباء الكويتية)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

سيناتور أمريكي: زوكربيرغ أقر بتتبع فيسبوك لمستخدميه عبر أداة سرية

المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)