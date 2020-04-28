شاهد: قفزة جنونية لفرنسي من أعلى قمة في سلطنة عمان

تداول ناشطون عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيديو خاطفا للأنفاس، يظهر لحظة قيام أحد الفرنسيين المغامرين بالقفز من قمة جبل شمس وهي أعلى قمة في سلطنة عمان.

ونجح المقيم الفرنسي في قفزته التي استمرت 24 ثانية من السقوط الحر والتحكم الجيد في المسار غير الرأسي بين تضاريس الجبال.

وقال حساب جبل شمس على موقع إنستغرام إن القفزة لفرنسي من قمة في جبل شمس، والذي يرتفع ثلاثة آلاف متر فوق سطح البحر، ما يجعله أعلى قمة في سلطنة عمان.

ويحظى الجبل بالعديد من الزيارات من قبل محبي التخييم ورياضة المغامرات.