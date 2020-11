من العدو؟ اتهامات لمسلسل "مخرج 7" السعودي بالترويج للتطبيع

يواصل الممثل السعودي ناصر القصبي، إثارة الجدل تباعا مع عرض مسلسله "مخرج 7" مع بداية رمضان، فبعد اتهامه بالإساءة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اتهم هذه المرة بالتطبيع.

وتضمنت الحلقة الثالثة من المسلسل الذي تعرضه قناة "إم بي سي"، مشهدا أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما خاض في موقف بعض الفلسطينيين من الدول العربية، الأمر الذي اعتبره البعض جرأة وتباينت ردود الفعل حوله.

وعرض المشهد حوارًا بين الممثلين ناصر القصبي وراشد الشمراني يتحدثان فيه عن الفلسطينيين، فالأول استغرب رغبة الثاني في إقامة علاقات عمل مع الإسرائيليين، ليرد الشمراني بالقول "العدو هو الذي لا يقدّر وقفتك معه، ويسبّك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين".

ويضيف "كل تضحياتنا لأجل فلسطين، دخلنا حروب وقطعنا النفط لأجل فلسطين، وعندما أصبح عندهم سلطة ندفع تكاليفها ورواتبها ونحن أحق بالأموال، يهاجمون السعودية مع أول فرصة".

ليرد القصبي "أصابع يدك ليست متشابهة، فمثلما يوجد فلسطينيون هُجّروا عام 1948 وتعرضوا للمذابح، في المقابل هناك من باع أرضه لليهود، ومثلما واجه فلسطينيون في الانتفاضة الأخيرة الإسرائيليين بصدور عارية أمام الدبابات، هناك فلسطينيون يموّلون الجدار العازل. هم بشر مثلهم مثل غيرهم، فيهم الطيب وفيهم الرديئ، لكن إسرائيل هي التي تغذي العداوة بين الفلسطينيين والعرب".

فقال الشمراني "ظنك نوقف معهم (يقصد الفلسطينيين)، وهم لعنوا خيرنا"، ليرد القصبي "نحن نقف مع الحق والمبدأ والضمائر".

وانهالت ردود الفعل المتباينة على منصات التواصل فالبعض رأى في المشهد موضوعية، بينما رأى كثيرون لاسيما في حديث الشمراني، تزويرًا للواقع ودعوة للتطبيع مع إسرائيل، منتقدين الذباب الإلكتروني المدافع عن التطبيع والداعم للصهيونية.

وكذّب مغردون ادعاءات الشمراني بأن السعودية خاضت حروبًا وضحت وتحملت من أجل فلسطين، واعتبر البعض كلام الشمراني يكرس للكراهية ضد الفلسطينيين، فيما أكد آخرون أن قناة إم بي سي عموما لا تمثل السعوديين ولا الموقف العربي الرافض للتطبيع.

لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية دخلت على الخط لتساند حملات الذباب الإلكتروني الداعم للصهيونية والتطبيع، عبر حسابها الرسمي على تويتر "إسرائيل بالعربية".

وأثارت مجموعة "إم بي سي" السعودية، موجة غضب منذ بداية شهر رمضان، واتُهمت بالترويج للصهيونية والتطبيع مع إسرائيل، بداية من عرض مسلسل "أم هارون" الكويتي الذي يثير جدلًا حادًا منذ الأسبوع الماضي واتهامه بتزوير التاريخ والإساءة للمرأة الخليجية، ومسلسل "مخرج 7" الذي يهاجم الفلسطينيين وقضيتهم بشكل صريح.

ودعا رواد منصات التواصل الاجتماعي لمقاطعة القناة، ودشنوا وسم (#قاطعوا_MBC) ردًا على المغالطات الجسيمة التي يطرحها المسلسلان، بحق الفلسطينيين خاصة، وتزوير الحقائق التاريخية بشكل عام.

ولم يكن هذا هو الجدل الوحيد الذي أثاره مسلسل "مخرج 7″، فقد واجه ناصر القصبي، انتقادات لاذعة بعد عرض الحلقة الثانية بسبب ما اعتبره متابعون تهكماً على "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

The controversial scene shown during Ramadan on Saudi TV in which one Saudi actor advocates for normalization with Israel against Palestinians, saying Palestinians attack Saudi Arabia despite everything it did for them over the decades: pic.twitter.com/s2VzwQza7X

— Hassan Hassan (@hxhassan) April 27, 2020