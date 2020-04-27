من العدو؟ اتهامات لمسلسل "مخرج 7" السعودي بالترويج للتطبيع

يواصل الممثل السعودي ناصر القصبي، إثارة الجدل تباعا مع عرض مسلسله "مخرج 7" مع بداية رمضان، فبعد اتهامه بالإساءة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اتهم هذه المرة بالتطبيع.

وتضمنت الحلقة الثالثة من المسلسل الذي تعرضه قناة "إم بي سي"، مشهدا أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما خاض في موقف بعض الفلسطينيين من الدول العربية، الأمر الذي اعتبره البعض جرأة وتباينت ردود الفعل حوله.

حاولوا من خلال هذا الحوار الإيحاء بالتعددية، لكن الدفاع الباهت عن الفلسطينيين لم يُخف التشويه المتعمّد لهم. الهدف؟ إثارة الكراهية ضدهم، وإعادة إنتاج الأساطير المعادية لقضيتهم (وقضيتنا) مثل: "باعوا أرضهم"! تتجاهل الدعاية أن المقاومة منعت المشروع الصهيوني من استباحة العالم العربي. pic.twitter.com/ZgBMlqo2Qt — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) April 27, 2020

وعرض المشهد حوارًا بين الممثلين ناصر القصبي وراشد الشمراني يتحدثان فيه عن الفلسطينيين، فالأول استغرب رغبة الثاني في إقامة علاقات عمل مع الإسرائيليين، ليرد الشمراني بالقول "العدو هو الذي لا يقدّر وقفتك معه، ويسبّك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين".

ويضيف "كل تضحياتنا لأجل فلسطين، دخلنا حروب وقطعنا النفط لأجل فلسطين، وعندما أصبح عندهم سلطة ندفع تكاليفها ورواتبها ونحن أحق بالأموال، يهاجمون السعودية مع أول فرصة".

قناة MBC بثّت حلقة لناصر القصيبي وراشد الشمراني وفيها ترويج للتطبيع، حسب #مخرج_7 فإن الصهيوني الذي صادر أرضي وهجّر شعبي "بشر زيهم زيك"، و دولة الكذب "إسرائيل" باقية ولن تزول، وما ضيعنا إلا "القضية"! لا القناة ولا هالسفلة المهرجين يمثلون السعوديين أو الموقف العربي. #ضد_التطبيع — مُنى حوّا • Muna Hawwa (@MunaHawwa) April 26, 2020

ليرد القصبي "أصابع يدك ليست متشابهة، فمثلما يوجد فلسطينيون هُجّروا عام 1948 وتعرضوا للمذابح، في المقابل هناك من باع أرضه لليهود، ومثلما واجه فلسطينيون في الانتفاضة الأخيرة الإسرائيليين بصدور عارية أمام الدبابات، هناك فلسطينيون يموّلون الجدار العازل. هم بشر مثلهم مثل غيرهم، فيهم الطيب وفيهم الرديئ، لكن إسرائيل هي التي تغذي العداوة بين الفلسطينيين والعرب".

فقال الشمراني "ظنك نوقف معهم (يقصد الفلسطينيين)، وهم لعنوا خيرنا"، ليرد القصبي "نحن نقف مع الحق والمبدأ والضمائر".

شياطين يبثون السم في عقول الناس و ينشرون الكراهية بين الإخوة

الشياطين المصفدة في رمضان هم شياطين الجن لا شياطين الإنس. pic.twitter.com/peTM61pKif — Fadel Soliman (@FadelSoliman) April 26, 2020

وانهالت ردود الفعل المتباينة على منصات التواصل فالبعض رأى في المشهد موضوعية، بينما رأى كثيرون لاسيما في حديث الشمراني، تزويرًا للواقع ودعوة للتطبيع مع إسرائيل، منتقدين الذباب الإلكتروني المدافع عن التطبيع والداعم للصهيونية.

المسلسل السعودي مخرج ٧ يثير جدلا على تويتر بعد مناقشته العلاقات مع اسرائيل، الجد في هذه اللقطة يطرح فكرة ان الاعداء الحقيقيين هم الفلسطينيين "بعد ان لعنوا ابو خيرنا" وان اسرائيل باقية وان الدول العربية هي من تزول. من النادر مناقشة هذا الموضوع في الدراما. pic.twitter.com/Rk0eqkMAcJ — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) April 27, 2020

وكذّب مغردون ادعاءات الشمراني بأن السعودية خاضت حروبًا وضحت وتحملت من أجل فلسطين، واعتبر البعض كلام الشمراني يكرس للكراهية ضد الفلسطينيين، فيما أكد آخرون أن قناة إم بي سي عموما لا تمثل السعوديين ولا الموقف العربي الرافض للتطبيع.

#مخرج_7

الإنحطاط والإسفاف والتطبيع مع الصهاينة والتهجم على الثوابت والقيم والإساءة للمجتمع السعودي في نظر عضوان "فن" ! بالطبع لن نستغرب أن يكون هذا رأي عضوان وأمثاله من مخرجات الإعلام الرديء. pic.twitter.com/ax94JV5lGq — محمد اليحيا (@mo7ammadalyahya) April 26, 2020

لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية دخلت على الخط لتساند حملات الذباب الإلكتروني الداعم للصهيونية والتطبيع، عبر حسابها الرسمي على تويتر "إسرائيل بالعربية".

تحكيم العقل بدلا من العاطفة هو المنهج الذي يمكن اعتماده لحل المشاكل العالقة والجيل الجديد أكثر انفتاحا على الإمكانات المتاحة للسلام والازدهار في المنطقة. خضنا الحروب التي لم تحل المشاكل بقي أن نعيد حساباتنا ونخوض معركة السلام ومن الله التوفيق. https://t.co/2jtapmZcZm — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 27, 2020

وأثارت مجموعة "إم بي سي" السعودية، موجة غضب منذ بداية شهر رمضان، واتُهمت بالترويج للصهيونية والتطبيع مع إسرائيل، بداية من عرض مسلسل "أم هارون" الكويتي الذي يثير جدلًا حادًا منذ الأسبوع الماضي واتهامه بتزوير التاريخ والإساءة للمرأة الخليجية، ومسلسل "مخرج 7" الذي يهاجم الفلسطينيين وقضيتهم بشكل صريح.

ودعا رواد منصات التواصل الاجتماعي لمقاطعة القناة، ودشنوا وسم (#قاطعوا_MBC) ردًا على المغالطات الجسيمة التي يطرحها المسلسلان، بحق الفلسطينيين خاصة، وتزوير الحقائق التاريخية بشكل عام.

ولم يكن هذا هو الجدل الوحيد الذي أثاره مسلسل "مخرج 7″، فقد واجه ناصر القصبي، انتقادات لاذعة بعد عرض الحلقة الثانية بسبب ما اعتبره متابعون تهكماً على "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

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بعد افتضاح أفكار التطبيع في مسلسل #أم_هارون، واصطدامها بثقافة الجماهير وقيمها وإطارها المرجعي، شعر القوم أنه لا بد من إسنادها في المنصّات الاجتماعية، فزعقوا: #العدو_الصهيوني_الشقيق، محاولين عبثاً إخفاء الحقيقة التي مؤدّاها أن #إسرائيل_عدو.

الذباب السعودي ينتحر في هذا الهاشتاغ. — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) April 26, 2020

مجموعة #MBC محام خاسر لأي قضية؛ أصبحنا نعرف أن الحق هو خلاف ما تبثه هذه القناة، و بوصلة الأمة غدت واضحة : خلاف ما يروج له #صهاينة_العرب في قنواتهم، فلا هم نجحوا من قبل ولن ينجحوا اليوم في #تطبيع المحتل ؛ #اسرائيل_عدو — عدنان حميدانAdnan Hmidan (@AdnanHmidan) April 27, 2020

The controversial scene shown during Ramadan on Saudi TV in which one Saudi actor advocates for normalization with Israel against Palestinians, saying Palestinians attack Saudi Arabia despite everything it did for them over the decades: pic.twitter.com/s2VzwQza7X — Hassan Hassan (@hxhassan) April 27, 2020