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"لسنا جيشا".. أطباء يردون على إعلان بنك مصر (فيديو)

لقطة من إعلان بنك مصر
لقطة من إعلان بنك مصر
27/4/2020

عبر أطباء ومغردون عن استيائهم من أحد الإعلانات الترويجية، والتي تظهر الطبيب بملابس الجيش المموهة، كون الكوادر الطبية تقف على خط الدفاع الأمامي الأول في مواجهة وباء كورونا.

وأكد مغردون وأطباء أن الرسالة عكسية، وأن الزي المخصص للفريق الطبي مصدر فخر لمهنتهم وليس العكس.

غير أن آخرين وصفوا التدوينات المهاجمة بعدم الفهم، وأن المقصد أن الأطباء والفريق الطبي يقومون بمهمة شاقة وهي حماية المواطنين في تشبيه لحماية الوطن من الأعداء.

وكان إعلان "بنك مصر" الذي انتشر مع بداية شهر رمضان الفضيل، أظهر لقطة لثلاثة أشخاص في زي الأطباء بينما تحول رداؤهم الأبيض إلى لون زي الجيش المصري، في إشارة لحربهم ضد كورونا.

وأطلق على الأطباء وجميع الطواقم الطبية والعاملين في الرعاية الطبية اسم "الجيش الأبيض" تزامنًا مع اجتياح كورونا للعالم بواقع إصابات تجاوز الـ 3 ملايين حالة.

وبينما تكافح الكوادر الطبية لعلاج المرضى، والباحثون والشركات  لإيجاد لقاح أو دواء، تتصاعد مناشدات عالمية من قبل منظمة الصحة وخبراء الصحة العامة للجميع بالالتزام بالحجر المنزلي لعدم الضغط على المستشفيات والأطباء، لاسيما مع تصاعد عدد الوفيات والإصابات بين العديد من الكوادر الطبية في مختلف دول العالم.

وفي مصر، أصيب عشرات الأطباء بفيروس كورونا وتوفي بعضهم خلال أداء عملهم بين المرضى وتصديهم للوباء، الأمر الذي أثار أزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، وطالبت النقابة بتوفير كافة سبل الحماية والوقاية وسرعة الكشف والعلاج للأطباء

والأسبوع الماضي، حذرت عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر سابقا، منى مينا، عبر فيسبوك، من كارثة تهدد المجتمع بتفشي عدوى كورونا إثر تعليمات جديدة أقرتها وزارة الصحة بشأن فحص الأطقم الطبية.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.

اقرأ أيضًا: بعد تعليمات لوزارة الصحة.. تحذير من كارثة تهدد بتفشي كورونا في مصر

https://twitter.com/mohamedhalim980/status/1254207993421484032?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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