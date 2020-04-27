"لسنا جيشا".. أطباء يردون على إعلان بنك مصر (فيديو)

عبر أطباء ومغردون عن استيائهم من أحد الإعلانات الترويجية، والتي تظهر الطبيب بملابس الجيش المموهة، كون الكوادر الطبية تقف على خط الدفاع الأمامي الأول في مواجهة وباء كورونا.

وأكد مغردون وأطباء أن الرسالة عكسية، وأن الزي المخصص للفريق الطبي مصدر فخر لمهنتهم وليس العكس.

غير أن آخرين وصفوا التدوينات المهاجمة بعدم الفهم، وأن المقصد أن الأطباء والفريق الطبي يقومون بمهمة شاقة وهي حماية المواطنين في تشبيه لحماية الوطن من الأعداء.

وكان إعلان "بنك مصر" الذي انتشر مع بداية شهر رمضان الفضيل، أظهر لقطة لثلاثة أشخاص في زي الأطباء بينما تحول رداؤهم الأبيض إلى لون زي الجيش المصري، في إشارة لحربهم ضد كورونا.

وأطلق على الأطباء وجميع الطواقم الطبية والعاملين في الرعاية الطبية اسم "الجيش الأبيض" تزامنًا مع اجتياح كورونا للعالم بواقع إصابات تجاوز الـ 3 ملايين حالة.

وبينما تكافح الكوادر الطبية لعلاج المرضى، والباحثون والشركات لإيجاد لقاح أو دواء، تتصاعد مناشدات عالمية من قبل منظمة الصحة وخبراء الصحة العامة للجميع بالالتزام بالحجر المنزلي لعدم الضغط على المستشفيات والأطباء، لاسيما مع تصاعد عدد الوفيات والإصابات بين العديد من الكوادر الطبية في مختلف دول العالم.

وفي مصر، أصيب عشرات الأطباء بفيروس كورونا وتوفي بعضهم خلال أداء عملهم بين المرضى وتصديهم للوباء، الأمر الذي أثار أزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، وطالبت النقابة بتوفير كافة سبل الحماية والوقاية وسرعة الكشف والعلاج للأطباء

هنا ف اعلان بنك مصر لبسوا الدكاترة مموه عشان يتقال انهم جيش مصر..الجيش طبعا ابطال و ليه احترامه بس دول دكاتره يعني اعتقد اشطر و اجمد و البالطو الابيض يستحق يملي الشاشة مش لازم يتحول جيش عشان تديله احترامه هو لوحده قوه و عظمة من غير تحويلة لاي حاجة دول دكاتره اعلي فئة ف المجتمع.. pic.twitter.com/mhlJD8s7e0 — Eslam elshorbagi 𓋹‏‏‏‏ CR7 (@eslam_elshorbgy) April 25, 2020

والأسبوع الماضي، حذرت عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر سابقا، منى مينا، عبر فيسبوك، من كارثة تهدد المجتمع بتفشي عدوى كورونا إثر تعليمات جديدة أقرتها وزارة الصحة بشأن فحص الأطقم الطبية.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.

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بعد اذن مخرج اعلان بنك مصر

اللقطه بتاعة تحويل الدكاتره لجنود علي غرار تريند جيش مصر الابيض مستفزه واثارت غضب الناس اكتر ما بسطتهم

مع احترامي كل انسان في الدنيا ليه مسمي وظيفي وكل وظيفه ليها احترامها

احنا مش جيش احنا اصلا مش بنلبس بالطوا ابيض الا نادر احنا دكاتره …وبس — shymaa @ (@ShymaaN) April 25, 2020

عاوز أقول برضه إن موضوع "جيش مصر" الأبيض واللقطة بتاع إعلان بنك مصر عاديين والتسمية نفسها لطيفة لإن الجندية والعسكرية شرف فعلا لإنها دفاع عن الدين والوطن والعِرض وفيها أعلى درجات التضحية والكلام دا فهم مضرب المثل بالفداء والتضحية ولو المؤسسة دي في مصر قايمة بدورها الحقيقي (1) — Nasser (@mustafanaserUWK) April 25, 2020

إعلان مستفز الجيش مش انضف من المهنه دى اولا عشان تجسد الطبيب بالجندى ، احنا مبسوطين بكلمة دكاتره ومش محتاجين كلمة جيش مصر الابيض ، مش هتعلى الطبيب بالكلمه دى هى مهنه عظيمه لواحدها مش محتجاكوا تجملوها 💜 pic.twitter.com/K6LlkpJW8F — Schizophrenic Sherbiny (@ElsaidElsherbi5) April 25, 2020

تري يا شباب كبرتوا حوار جيش مصر الابيض ومحدش يا جماعه بيقلل منكم وكلنا عارفين انكم جامدين والجيش بيحمي البلد وانتو بتحموا البلد واهدوا بقي شويه — مرح (@MarahMohsen2) April 25, 2020

انا الصوره دي بتستفزني. ليه كل حاجه ننسبها للجيش. اكيد اه الجيش عظيم وكل حاجه بس هو عظيم ف مجاله ليه منسميش كل حاجه بمسميتها الطبيعه انا دكتور احترم شغلي علشان انا دكتور مش علشان جيش مصر الأبيض. افرح علشان انت بتُحترم لذاتك مش علشان اسمك ع اسم حد تاني.#اطباء_تكليف_مارس_٢٠٢٠ pic.twitter.com/16qLvv9Nte — Autolysis mind💔 (@A7medSabet2) April 25, 2020

عاوز أقول المهنه دي جامده جدا جدا من غير أي حاجه ، و الدكاتره مش محتاجين مقولة " جيش مصر الأبيض " ، محسسيني بالمقوله دي يعني انهم أول مره يشتغلوا و ان ده تكريم يعني ، ماله البالطوا و السكراب يا رجاله ؟ — عبدالرحمن . (@mestqnis) April 25, 2020

هل انا الوحيد الى شايف ان تواجد بهاء سلطان فى الاعلان ولا كان ليه اي لازمه الى هو طالع عشان سبوبه و السلام و ان العسيلى عمل شغل حلو فعلا و ما علينا بحوار جيش مصر الابيض الى بالغصب لبسوه افارول عشان يقف خدمه 😅 لكن الى اشتغلوا على الgraphics بجد حقيقى يفتخر بيهم

مجرد رأى شخصى pic.twitter.com/XWerOyAog6 — Amr Ayyad (@AmrMAyyad) April 26, 2020

https://twitter.com/mohamedhalim980/status/1254207993421484032?ref_src=twsrc%5Etfw