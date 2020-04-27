أذان مغرب رمضان يصدح في تورنتو الكندية لأول مرة (فيديو)

سمحت السلطات برفع أذان المغرب عبر مكبرات الصوت الخارجية، في معظم مساجد تورنتو بمقاطعة أونتاريو، ضمن "تعزيز التضامن" في ظل تفشي وباء كورونا في البلاد.

ونشر مسجد المدينة، أحد أشهر المساجد في دانفورث التابعة لتورنتو، الأحد، عبر حسابه بموقع فيسبوك، فيديو للحظة رفع أذان المغرب عبر مكبرات الصوت الخارجية لأول مرة فيما ظهر عديد من المسلمين واقفين على الرصيف المقابل للمسجد يوثقون اللحظة بكاميراتهم.

وعلق حساب المسجد على الفيديو قائلًا "هذا لجميع الذين لم يتمكنوا من زيارة أماكن العبادة الخاصة بهم، وجميع العاملين على الخط الأمامي الشجعان هنا (الأطباء)".

وتابع "الله يزيل هذا المرض (كورونا) من العالم ويفتح أبواب بيوته مرة أخرى. إن شاء الله، هذا سيقام كل يوم في المغرب ولبقية رمضان".

وقالت إدارة المسجد للجزيرة مباشر، إنها المرة الأولى التي يرفع فيها الأذان عبر مكبرات الصوت الخارجية، وإن السلطات سمحت لهم بذلك كون المسلمين لايستطيعون الحضور لأداء الصلوات في المساجد ضمن إجراءات الحد من تفشي كورونا.

وذكر موقع "كندا اليوم" عبر صفحته على فيسبوك، أن هذه أول مرة يرفع فيه الأذان عبر مكبرات الصوت الخارجية في كندا.

وفي مطلع الشهر الجاري، رفع الأذان للمرة الأولى في مسجد "دار السلام" بالعاصمة الألمانية برلين ضمن مبادرة سمحت بها السلطات هناك وبشكل يومي بالتزامن مع دق ناقوس "كنيسة الجليل" في حي النيوكولون -الذي تتركز فيه الجالية العربية والمسلمة- عند السادسة مساء بتوقيت برلين، وحتى انتهاء أزمة كورونا.

كما رفع الأذان في عشرات المساجد الأوربية الأخرى في دول مثل إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، لتعزيز التضامن والثقة في ظل تفشي كورونا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بكورونا في كندا لنحو 47 ألف حالة، توفي منهم 2560 وتعافى أكثر من 17 ألفًا. وعالميًا تجاوز عدد حالات الإصابة حاجز الـ 3 ملايين توفي منهم أكثر من 207 آلاف وتعافى نحو 883 ألفًا.