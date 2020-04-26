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"زوّر التاريخ وأساء للمرأة الخليجية".. تصاعد الجدل حول مسلسل "أم هارون"

أفيش مسلسل "ام هارون" الذي أثار ضجة واسعة في الخليج
أفيش مسلسل "ام هارون" الذي أثار ضجة واسعة في الخليج
26/4/2020

تصاعد الجدل بشأن مسلسل "أم هارون" بطولة الفنانة الكويتية حياة الفهد، الذي يتناول تاريخ اليهود في الخليج، وخاصة بعد بث أولى حلقاته على شاشة (إم بي سي) السعودية.

وانتقد مغردون عبر وسم (#أم_هارون) مشاهد المسلسل التي تزوّر الحقائق التاريخية فيما يتعلق بالانتداب البريطاني الذي كان على أرض فلسطين، ولكن المسلسل ادعى إنه على أرض إسرائيل.

وبعد الإعلان الرسمي للمسلسل قبل أيام، شهد الشارع الكويتي جدلا واسعا بسبب المسلسل الذي يتناول تاريخ اليهود في الخليج من خلال قصة امرأة  يهودية من أصول تركية تنقلت بين إيران والعراق قبل أن يستقر بها المطاف في البحرين لتعمل لسنوات طويلة في التمريض وتوليد النساء.

ويرى كثيرون من معارضي العمل عدم وجود مبرر له في ظل الأوضاع العربية وما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من ممارسات عنصرية، وأن خلف هذا المسلسل رغبة في التطبيع مع إسرائيل عبر الدراما.

كما أبدوا مخاوفهم من اعتباره بداية لاختراق الموقف الشعبي الكويتي الرافض على طول الخط للتطبيع، في ظل تسارع خطى بعض دول الجوار للتطبيع مؤخرًا، داعين إلى مقاطعة المسلسل ومنعه من العرض.

وقال ناشطون تابعوا المسلسل إن "أم هارون" يحاول غرس مفهوم التعايش بأبشع صوره "في وقت ترفض فيه البطلة حياة الفهد تقبل الوافدين في الكويت، فكيف تتقبل اليهود"، وفق تعبيرهم.

ومن ناحية أخرى، كانت "الإساءة للمرأة الخليجية العربية المسلمة" واحدة من الانتقادات على المسلسل، وقالت إحدى المغردات إن "أم هارون" أظهر المرأة الخليجية بالحاسدة المؤذية والكسولة والحاقدة، في المقابل أظهر صفات الكمال والإنسانية في المرأة اليهودية.

وقال الإعلامي الكويتي عبدالله الشايجي إن شبكة إم بي سي السعودية، تسعى عبر القوة الناعمة لاختراق قلاع الكويت العصية على التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

في المقابل، رأي بعض المغردين أن المسلسل دراما تحكي واقعًا كان موجودًا وطالبوا بعدم استعجال الحكم على المسلسل والهدف منه.

والأسبوع الماضي، أبدى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اهتمامه بمسلسل "أم هارون"، قائلًا "لم يُعرض المسلسل بعد، ولكنه أثار ضجة إعلامية واسعة ولذلك أثار اهتمامي أيضًا".

والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة الفهد المملوكة للفنانة حياة الفهد وشركة جرناس المملوكة للإماراتي أحمد الجسمي وكلاهما منتج منفذ لصالح إم بي سي، وهو من إخراج المصري محمد العدل، ويشارك فيه الفنان السعودي عبد المحسن النمر، وجرى تصوير مشاهده بالكامل في الإمارات كما حصل على إجازة النص من الإمارات.

ويعيد مسلسل "أم هارون" بجدليته الأذهان إلى المسلسل الدرامي المصري "حارة اليهود" الذي بُثّ في رمضان عام 2015، بعد تقديمه صورة إيجابية عن اليهود وحارتهم الواقعة وسط القاهرة، وتأثرهم بالأوضاع السياسية عقب ثورة الضباط الأحرار وحتى العدوان الثلاثي على مصر.

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https://twitter.com/Aameryah3/status/1254114899854274561?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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