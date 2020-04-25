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طاه فرنسي شهير: تناول الطعام في الخارج أكثر أمانا من المنزل! لماذا؟

الطاهي الفرنسي الشهير ألان دوكاس
الطاهي الفرنسي الشهير ألان دوكاس
25/4/2020

قال الطاهي الفرنسي الشهير آلان دوكاس إن تناول الطعام في المطاعم أكثر أمانا من تناوله في المنزل خلال تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية.

ومع إغلاق المطاعم بسبب تدابير الإغلاق المفروضة في أنحاء العالم، قال دوكاس إن التسوق والطهو في المنزل أكثر خطورة من الذهاب لتناول الطعام في الخارج.

وقال للوكالة "من الأفضل تناول الطعام في مطعم يتخذ كل الاحتياطات اللازمة بدلا من تناوله في المنزل، إذ يتعين عليك الذهاب إلى السوبرماركت المحلي الصغير حيث يصطدم الناس بعضهم ببعض ويلمسون الخضراوات والفاكهة ولا يضع جميعهم الأقنعة".

ورأى دوكاس الذي حصلت مطاعمه على 17 نجمة ميشلان، أكثر من أي طاه في العالم، أنه من المنطقي أكثر تناول الطعام في الخارج.

وأغلقت المطاعم بناء على نصيحة علمية لوقف انتشار الفيروس وفرض التباعد الاجتماعي.

وجاءت تصريحات دوكاس بعدما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إعادة فتح "تدريجي ومسؤول" للمطاعم في فرنسا.

وقال إن ماكرون أخذ طلبه في الاعتبار مضيفا أن المقاهي والمطاعم يمكن أن تبدأ بإعادة فتح أبوابها في الفترة الممتدة من "2 يونيو/حزيران حتى 20 منه" إذا استمرت حصيلة وفيات الفيروس في الانخفاض.

ومثّل الطاهي قطاع الضيافة الذي تضرر بشدة في البلاد في اتصال بالفيديو مع الرئيس الفرنسي.

وتعد فرنسا البلد الأكثر استقطابا للزوار في العالم ويعمل في قطاع الخدمات والضيافة حوالي مليون شخص.

والمقاهي والمطاعم جزء من الثقافة والهوية الفرنسيتين، لكنها أغلقت أبوابها منذ نحو ستة أسابيع.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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