"تصطفل" و"بنوب".. شاهد: معاني الكلمات الشهيرة في العامية السورية

تناول الإعلامي السوري محمود الزيبق معاني الكلمات الشائعة في العامية السورية، وردها إلى أصولها في اللغة العربية الفصحى.
وبين بعض معاني الكلمات العامية الدارجة في سوريا ضمن سلسلته الثقافية بعنوان "أصل الكلام"، ومن بينها:
ويرى – من وجهة نظره – أن تأصيل كلمة "كورونا" أقرب للغة العربية منها إلى الإنجليزية من حيث المعنى واللفظ.
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