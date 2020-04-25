"تصطفل" و"بنوب".. شاهد: معاني الكلمات الشهيرة في العامية السورية

تناول الإعلامي السوري محمود الزيبق معاني الكلمات الشائعة في العامية السورية، وردها إلى أصولها في اللغة العربية الفصحى.

وبين بعض معاني الكلمات العامية الدارجة في سوريا ضمن سلسلته الثقافية بعنوان "أصل الكلام"، ومن بينها:

بدي: اختصار لكلمة "بِودي".

وِلك: أداة وتحذير بمعنى "ويلك".

شو / اش: نحت من كلمتين "أي شيء".

اشلونك: أي شيء لونك؟ أي كيف حالك؟

بلاش: بلا شيء.

عدنه ما انك جاي: "عد أنه".

قديش: قد أي شيء.

بنوب: من النوبة أي المرة، ومعناها "بلا أي نوبة".

تصطفل: أي اصطفِ لك ما تريد.

شروة إحسانك: "شورة" هذا القميص أي يُشرى بمثله، وشروة إحسانك أي "مثل إحسانك".

ليش عم يتمألس علي: من الألس أي الجنون، ومعنى الجملة: لماذا تستهزئ بي؟



ويرى – من وجهة نظره – أن تأصيل كلمة "كورونا" أقرب للغة العربية منها إلى الإنجليزية من حيث المعنى واللفظ.

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