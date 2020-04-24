تحسبا من كورونا.. نصائح لتقوية المناعة في رمضان

يتزامن حلول شهر رمضان المبارك هذا العام، مع انتشار جائحة كورونا المعروف باسم "كوفيد 19″، وهو ما يدفع للتساؤل عن حالة الجسم لمناعة مقاومة الفيروس، والصيام في ذات الوقت.

الطبيب التركي من أصل فلسطيني رامي أيوب أوغلو، تحدث عن 8 نصائح طبية لتقوية مناعة الجسم في رمضان، خاصة بعد اجتماعات عقدت أخيرا ضمت لجنة البحوث الفقهية باشتراك أطباء مختصين، وممثلين عن منظمة الصحة العالمة تناولت وضع الصيام هذا العام.

وأردف "معروف طبيا أن العدوى تبدأ بعد تعرضنا إلى آلاف بل ملايين الجسيمات الفيروسية، وبالتالي فإن ترطيب الفم ليس كافيا، ولذلك في شهر رمضان يجب الحفاظ على جسمنا ومناعته والالتزام بهذه النصائح الطبية، التي تم الاتفاق عليها وتأييدها من أطراف أكاديمية طبية، ومباركة منظمة الصحة العالمية".

وفيما يلي أبرز هذه النصائح:

1- أهمية شرب 8-10 أكواب من الماء يوميا ما بين فترتي المغرب أي الإفطار، وصولا للإمساك وقت الفجر.

2- تناول الخضروات والفواكه التي تحتوي على الماء والمشروبات الأخرى والفيتامينات.

3- تجنب شرب القهوة والشاي، أو ما يحتوي على كميات كبيرة من مادة الكافايين.

4- تجنب شرب عصائر الفواكه الجاهزة أو المحلاة بمواد مواد التحلية، والتركيز على العصائر الطبيعية.

5- تجنب تناول وشرب المشروبات الغازية بأنواعها.

6- يجب تناول أغذية متوازنة، تحتوي الوجبات على ما يلزمنا من فيتامينات، وبروتينات، ونشويات، لتزويد الجسم بالمناعة اللازمة.

7- تجنب تناول الدهون المشبعة وغير المشبعة، وخصوصا الامتناع عن تناول الدهون الصناعية.

8- التقليل من استخدام الملح قدر المستطاع، واستبداله بالملح المعالج باليود.

وختم بالقول "أذكركم أن لا تفرطوا في الطعام، لأن أكبر عدو لنا هو التغذية غير الصحية والسمنة".