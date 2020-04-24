"اللهم إني صائم".. لماذا تحولت المقولة الإيمانية إلى تهديد ووعيد؟

يسيء البعض استخدام مقولة "اللهم إني صائم"، فبدلا من أن تجعله يشحذ نفسه بالتقوى، ويهدئ من توتره، يقولها البعض تهديدا للآخرين من بركان غضب على وشك الثوران.

تحدث بعض المشاجرات، ويثور غضب بعض الصائمين في الأيام الأولى من شهر رمضان. فما أسباب "العصبية" أثناء الصيام؟ وكيف يمكن السيطرة عليها؟

العزل المنزلي

تشير فاطمة المهدي كاتبة ومستشارة نفسية، إلى أن الناس تعيش حالة من التوتر بالفعل بسبب العزل المنزلي والمكوث فترة طويلة في البيت، والتباعد الاجتماعي، وينبغي على الصائم إدارة نفسه حتى لا يزيد من أجواء التوتر في البيت.

وأوضحت أن بعض الصائمين يعطون لأنفسهم المبرر كي ينفعلوا بسبب الصيام، ويقول أحدهم "اللهم إني صائم" بطريقة توحي للآخرين بمعنى: "ابعد عني واتق شري".

وأكدت أن الصيام ينبغي يجعل الإنسان أهدأ وأكثر توازنا نفسيا، وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن الصيام ينقي الجسم ويجعله يعمل بكفاءة أفضل، ولكن الأمر يتطلب تدريبا نفسيا للسيطرة على الانفعالات وإدارة النفس.

الإكثار من تناول الحلويات بعد الإفطار يزيد من العصبية أثناء الصوم (غيتي)

وترى هدى حمدان عضو الجمعية الأمريكية لعلم النفس أهمية معرفة ماهية الانفعالات الإنسانية أولا؛ لمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى انفعال الصائم وفقدانه لأعصابه.

وتشير إلى أن الانفعال هو تعبير عن العاطفة كالسيل الجارف والطاغي الذي لا يلبث أن ينقطع، وقد يكون بسبب عوامل فطرية أو فسيولوجية، أو عوامل مُكتسبة من تجارب الإنسان أو تأثرا بعادات وتقاليد المجتمع.

وتوضح أن الصائم ينفعل ويفقد أعصابه ليس بسبب الصيام وحده، بل بسبب عدة أمور منها:

الاضطرابات النفسية المرتبطة بشخصية الإنسان وبيئته، فمثلا تجد الأشخاص العصبيين طوال العام هم أكثر عرضة للغضب والانفعال أثناء الصيام، ولديهم استعداد نفسي مسبق لهذه السلوكيات، ويتعذرون بالصيام؛ في حين أن الشخصيات الهادئة والمستعدة مسبقا تزداد سماحة وعفوا وروحانية أثناء الصيام.

الانقطاع والحرمان المفاجئ عن بعض العادات التي تسبب حالة من الإدمان؛ مثل: التدخين، وتناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، والإفراط في تناول الأكل وخصوصا السكريات، وعدم تنظيم وجبات الطعام، كل هذه العوامل من شأنها أن تؤثر في مزاج الصائم، وتزيد من فرص انفعاله وغضبه خصوصا في الأيام الأولى للصيام.

كما تشير الدراسات الحديثة إلى أهمية الماء في عمل الدماغ، ولذلك قد يؤدي نقص الماء أثناء الصيام إلى شعور بالتوتر والغضب والتشويش، وعدم القدرة على التركيز أحيانا.

تغير مواعيد النوم، وعدم حصول الكثيرين على ساعات نوم كافية.

وبينت فاطمة المهدي ضرورة التفريق بين مشاعر الغضب وسلوك الغضب، فمن حقنا أن نغضب أو ننزعج أو نتوتر لأسباب مختلفة، ولكن ليس من حقنا أن نشتم أو نضرب أبناءنا أو نعامل أزواجنا بشكل مهين، ونبرر ذلك لأننا "صائمون"!.

المستشارة النفسية فاطمة المهدي

إدارة الغضب

وتوصي هدى حمدان من يتعرضون للانفعال أثناء الصيام، أن يكونوا أكثر وعيا بطبيعتهم والأسباب التي تؤدي بهم للعصبية، ومحاولة تمالك النفس، وعدم التذرع بالصيام للانفعال على الآخرين، وانتهاز الشهر الفضيل لتهذيب النفس والسيطرة على سلوكيات ورغبات الجسد.

وتنصح باتباع نظام غذاء سليم وخالي من السكريات والدهون، مع الحرص على وجبة السحور، الحصول على ساعات نوم كافية، عدم السهر طوال الليل، شرب مقدار كاف من الماء والسوائل، وتجنب الحرارة المرتفعة والازدحام قدر الإمكان.

شهر رمضان فرصة كبيرة لتهذيب النفس وعلاج السلوكيات الخاطئة (غيتي)

معسكر تدريبي

وأوضح المستشار النفسي تامر جمال أن شهر رمضان هو معسكر تدريبي على إدارة السلوك، والامتناع عن الأذى وليس فقط الطعام والشراب، فعادة ما يدير الغضب والانفعالات السلوكيات، ولكن في رمضان نتعلم أن ندير هذه المشاعر، فنحن نمنع أنفسنا عن الطعام والشراب وهي احتياجات أساسية، ولذلك يمكن تدريب النفس على ما هو أهون منها.

وذكر أن فرويد (صاحب أهم مدرسة في عالم النفس)، قد قسم الجهاز "النفسي" للإنسان إلى ثلاثة أقسام: جزء شهواني يريد غرائزه أولا، وجزء يمثل الضمير الجالد للذات، أما الجزء الثالث وهو المدير يسمى "الأنا"، وهو الجزء الحقيقي، يحاول التوفيق بين الجزئين، وهنا تكمن قوة الشخصية في السيطرة على الغرائز وفق المبادئ والدين.

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