"لا تخرجي هناك فيروس".. طفلة تمنع جدتها من مغادرة المنزل (فيديو)

نشرت صحيفة يني شفق التركية على حسابها العربي على إنستغرام مقطع فيديو مترجم للغة العربية، لطفلة تمنع جدتها من الخروج من المنزل خوفًا عليها من فيروس كورونا.

وأظهر المقطع محاولة الطفلة عائشة (3 سنوات)، وشقيقتها، منع الجدة من مغادرة المنزل والتشبث بها وشدها للداخل، في حين تحاول جدتهما الخروج.

وقالت الطفلة لجدتها "لا تذهبي، ممنوع الخروج"، فسألتها الجدة "لماذا؟"، لترد عليها الطفلة "هناك فيروس في الخارج. هكذا قال لي أبي"، فقالت الجدة "سأخرج ماذا سيحدث هل سأموت؟ هل ستحزنين ياصغيرتي"، لترد الطفلة "نعم، لا تذهبي أرجوكِ".

ورغم أن الطفلة صغيرة لا تعرف معنى الفيروس ب

في الأساس، إلا أن ثقتها في كلام أبيها دفعتها بالفطرة والبراءة للخوف على جدتها من الفيروس الذي أودى بحياة عشرات الآلاف حول العالم.

وبلغ عدد إصابات كورونا في تركيا أكثر من 98 ألف حالة، توفي منهم 2376 وتعافى أكثر من 16 ألفًا. وعالميًا تجاوز عدد الإصابات المليونين و600 ألف توفي منهم أكثر من 184 ألفًا وتعافي ما يزيد عن 722 ألفًا.