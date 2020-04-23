"سأتسحر في بيتي".. مذيع الجزيرة زين العابدين توفيق يعلن شفاءه من كورونا

أعلن مذيع الجزيرة زين العابدين توفيق، اليوم الخميس، شفاءه التام من فيروس كورونا المستجد، وقال إنه سيغادر اليوم الحجر الصحي بالدوحة، معبرا عن فرحته بقضاء أولى ليالي رمضان وسط أسرته.

وكتب توفيق على صفحته بفيسبوك "أبشر أصدقائي وزملائي ومتابعي بأني قد شفيت تماما بفضل الله من الكوفيد 19 المعروف بالكورونا. ظهرت نتيجة العينة الثانية سالبة ولله الحمد".

وتابع "أغادر اليوم الحجر الصحي الاحترازي إلى بيتي وعائلتي. سأتسحر في بيتي الليلة وأفطر أول رمضان في بيتي وكان فضل الله علي عظيما. كل عام وأنتم بخير".

وأضاف توفيق "أشكركم على دعواتكم الصالحات الصادقات وأشكر شبكة الجزيرة على وقوفها معي طوال هذه المدة وقبلها، كما أشكر كل من تواصل معي من زملائي وأصدقائي وأرجو المعذرة لعدم تمكني من الرد على رسائلكم وتعليقاتكم لكن تضامنكم كان لي خير معين. دمتم بخير".

وفي تجربة استثنائية من داخل الحجر الصحي في الدوحة، قدم توفيق للمرة الأولى نافذة تفاعلية مباشرة يوم الثلاثاء حول تطورات فيروس كورونا، وأمس قدم حلقة برنامج بلا حدود عن شهر رمضان الفضيل في زمن الكورونا.

والسبت الماضي، روى مذيع الجزيرة من داخل مستشفى الحجر، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا، واللحظة التي لجأ فيها إلى الطبيب وحالته الصحية، مطمئنًا الجميع على صحته.

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