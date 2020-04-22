تسوق بأمان.. كيف تحمي نفسك أثناء شراء مستلزمات رمضان؟

يتزاحم الناس على الأسواق لشراء المواد الغذائية استعدادا للموائد الرمضانية، ويتخوف البعض من التقاط العدوى؛ فكيف تحمي نفسك أثناء التسوق؟

بداية، يؤكد الخبراء أن التسوق والدفع عبر الإنترنت أكثر أمانا من الذهاب للمجمعات والأسواق، لتقليل احتمالية الاتصال بأشخاص آخرين.

ولكن يضطر السواد الأعظم من الناس إلى التسوق في المتاجر، فما الإجراءات الاحترازية الواجب الالتزام بها للوقاية من العدوى؟

أكدت وزارة الصحة العامة في دولة قطر ضرورة تجنب التسوق إذا كنت مسنا، أو تعاني من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، أو مصابا بمرض مزمن أو مناعة منخفضة.

إقبال الناس على شراء مستلزمات رمضان في الجزائر (رويترز)

ونشرت مجموعة من التوصيات للوقاية من العدوى بفيروس كورونا أثناء التسوق، كما يلي:

احرص على أن يقوم بالتسوق شخص واحد فقط، وتجنب اصطحاب الأطفال.

إذا كان عمال المنزل هم من يقومون بالتسوق، اشرح لهم الإجراءات الاحترازية والوقائية.

احرص على تجهيز قائمة بالمشتريات قبل مغادرتك للمنزل.

للحد من عدد الزيارات اشتر ما يكفي من البقالة لأسبوع أو أسبوعين، ولكن لا تفرط في الشراء كي تترك المخزون للآخرين.

تأكد من ترك مسافة 1.5 متر على الأقل بينك وبين الآخرين.

تأكد من تطهير العربات والسلال قبل الاستخدام، أو قم بارتداء قفازات وتخلص منها بعد الاستخدام، فورا وبشكل آمن.

تجنب لمس أنفك وفمك وعينيك أثناء التسوق.

استخدم طريقة الدفع الإلكترونية بدلا من النقود الورقية.

استخدم معقم اليدين الكحولي أو الماء والصابون مباشرة بعد مغادرة مركز التسوق.

ضع أكياس التسوق في صندوق السيارة الخلفي، وليس على مقاعد السيارة.

بعد الرجوع للمنزل تخلص من أكياس الشراء على الفور واغسل الأشياء التي قمت بشرائها.

تأكد من تطهير ومسح الأسطح الملامسة لأكياس التسوق والمنتجات التي تم شراؤها.

عند الانتهاء من تخزين المنتجات، اغسل يديك بالصابون والماء أو استخدم معقم كحولي لليدين.

المصدر: حساب وزارة الصحة العامة لدولة قطر على تويتر

غسل الخضروات والفاكهة بفرشاة

التقت مجلة التايم عددًا من خبراء الصحة في المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ونصحوا بغسل اليدين قبل وبعد التسوق، وأيضا بعد تفريغ مواد البقالة، واستخدام فرشاة في غسل الخضروات والفاكهة، وتنظيف أسطح المطبخ مثل مقابض الخزائن ومفاتيح الإضاءة.

واقترحت الدكتورة لورين سوير، أستاذة مساعدة في طب الطوارئ في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز استخدام قائمة تسوق ورقية، بدلاً من الهاتف؛ لأنه يسهل التخلص من القائمة عند الانتهاء، دون المخاطرة بنقل الفيروسات للهاتف.

وأضافت أن معدات الحماية الشخصية مثل القفازات تمنح الناس "إحساسًا زائفًا بالأمان"، قد يقلل من حرصهم على عدم لمس الوجه، أو غسل اليدين بعد التسوق.

سيدة تتسوق في أحد المحلات التجارية بإيران (رويترز)

وأوضح الدكتور جوناثان فيلدنغ، أستاذ السياسة الصحية والإدارة في كلية الصحة العامة بجامعة كاليفورنيا أن الخيار الأفضل في الدفع باستخدام بطاقة الائتمان بدلا من النقود، مع ضرورة مسحها بعد الاستخدام.

وفي هذا الصدد، أطلقت وزارة التجارة الكويتية، خدمة حجز موعد للتسوق من المراكز الغذائية، وذلك عبر موقع تم تخصيصه على شبكة الإنترنت؛ في محاولة للحد من التزاحم أثناء التسوق،وحثت وزارة الصحة السعودية على استخدام تطبيقات التوصيل عوضا عن الذهاب للتسوق.

وزارة التجارة والصناعة: اطلاق خدمة حجز مواعيد مراكز التسوق الغذائي المختلفة#الكويت #كونا pic.twitter.com/SsN48J4Sss — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 17, 2020

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