كيف تتجنب العطش ورائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟

تلعب العادات الغذائية دورا كبيرا في تيسير الصيام والتقليل من الشعور بالعطش، كما تؤثر وجبة السحور والنظافة الشخصية على رائحة فم الصائم.

في لقاء مع موقع الجزيرة مباشر، يوصي د. مجد روفائيل أخصائي الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق لموقع الجزيرة مباشر باتباع النصائح التالية للتقليل من رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام:

زيادة تناول الخضروات والألياف في وجبة السحور حتى لا يبقى الأكل في المعدة والأمعاء لفترة طويلة ويتخمر ويسبب رائحة النفس الكريهة.

شرب الماء بكميات كافية من بعد الإفطار وحتى النوم.

مضمضة الفم وغسل الأسنان بعد السحور.

استخدام خيط الأسنان للتخلص من الفضلات بين الأسنان.

مضغ علكة منتول بدون سكر قبل النوم.

أما عن العطش، فأوضح أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تتسبب في زيادة الشعور بالعطش، وتحديدا الحلويات والأكلات المالحة والبروتين وتناول قدر كبير من البقوليات، والمياه الغازية بالسكر العادي، والمنبهات، والعصائر المحلاة، وبعض الفواكه مثل المانجو.

وأكد أن تناول بعض الأطعمة يقلل من الشعور بالعطش، مثل: الخضار والألياف، اللبن بدون ملح، والفواكه مثل الأناناس والكيوي والجريب فروت، فضلا عن شرب 2 لتر من الماء يوميا بين الإفطار والسحور.

الأكلات المالحة في السحور تزيد من الشعور بالعطش (غيتي)

قواعد بسيطة تصنع الفارق

وتوصي منظمة الصحة العالمية بالحرص على شرب كمية كبيرة من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور، وتناول الأطعمة الغنية بالمياه، مثل البطيخ، والسلطة الخضراء، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها قد تسبب كثرة التبول، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.

وأشارت إلى ضرورة أن تكون وجبة السحور مثل الفطور الخفيف، وتحتوي على خضروات وحصة من الكربوهيدرات مثل الخبز/لفائف الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، وأطعمة غنية بالبروتين مثل منتجات الألبان (جبن خفيف الملح/لبنة/لبن) و/أو بيض، بالإضافة إلى طبق جانبي من الطحينة/الأفوكادو.

وأكدت على ضرورة تناول الطعام ببطء بكميات مناسبة، لأن الوجبات الكبيرة تسبب الحرقة وشعور بعدم الارتياح، وضربت مثالا بالسحور المتوازن التالي:

قطعتان من الخبز.

بيضة مخفوقة بالخضروات أو بيضة مسلوقة جيداً.

خضروات مقطعة (نوعان من الخضروات).

لبنة أو جبن مضاف إليه زعتر وزيت الزيتون.

شاي أعشاب.

كمية كافية من الماء.

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