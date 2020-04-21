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جدل في مصر بعد القبض على حنين حسام بسبب فيديو مثير

حنين حسام، إحدى مشاهير "تيك توك" في مصر
حنين حسام، إحدى مشاهير "تيك توك" في مصر
21/4/2020

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الشابة حنين حسام إحدى مشاهير تطبيق التواصل الاجتماعي" تيك توك" بسبب فيديو مثير للجدل، واتهمتها بالترويج للفجور.

وأثار إلقاء القبض على حنين جدلا واسعا على مواقع التواصل، بين مؤيد ومعارض لمحاسبتها على ما تنشره من محتوى.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المحتوى الذي تقدمه حنين بين مؤيد للمحتوى المقدم ومهاجم له لما يحتويه بما وصفوه بـ"التحريض على الفسق".

وكانت "حنين" قد نشرت فيديو طالبت فيه الفتيات بالتواصل معها للتكسب من عروض البث المباشر، بمقابل مادي لأحد البرامج، لتبدأ حملة واسعة بالهجوم عليها والمطالبة بمحاسبتها.

إلا أن الفتاة دافعت عن نفسها بفيديو قالت فيه إن المقطع الذي عرض لكلامها مجتزأ بشكل يجافي الحقيقة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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